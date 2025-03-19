Çift Kişilik Oda dizisine Devrim Özkan dahil oldu! Devrim Özkan kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Devrim Özkan dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Devrim Özkan dizide Nilüfer karakterine hayat verecek. Peki, Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Devrim Özkan kimdir?
2 Eylül 1998 yılında Muğla’da doğan Devrim Özkan, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı.
Vatanım Sensin ve "Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî" gibi tarihi dizilerin kadrosunda yer aldı. Daha sonra Ramo dizisinde yer aldı.
İki sezon boyunca Vuslat dizisinde ilk başrolünü oynadı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Son olarak ise, Ne Gemiler Yaktım dizisinde "Fidan Hersekli" karakterine hayat verdi.
Devrim Özkan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2017 Rüya
2017-2018 Vatanım Sensin
2019-2020 Vuslat
2020-2021 Ramo
2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2023-2024 Ne Gemiler Yaktım
Yakında Çift Kişilik Oda
İnternet
2021 Ex Aşkım
2023-2025 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
2024 Mavi Mağara
Yakında Her Şey Yolunda
Yakında P.A.Y.