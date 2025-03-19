  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Çift Kişilik Oda dizisine Devrim Özkan dahil oldu! Devrim Özkan kimdir?

Çift Kişilik Oda dizisine Devrim Özkan dahil oldu! Devrim Özkan kimdir?

Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Devrim Özkan dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Devrim Özkan dizide Nilüfer karakterine hayat verecek. Peki, Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Çift Kişilik Oda dizisine Devrim Özkan dahil oldu! Devrim Özkan kimdir? - Sayfa 1

Devrim Özkan kimdir?

2 Eylül 1998 yılında Muğla’da doğan Devrim Özkan, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı.

1 | 4
Çift Kişilik Oda dizisine Devrim Özkan dahil oldu! Devrim Özkan kimdir? - Sayfa 2

Vatanım Sensin ve "Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî" gibi tarihi dizilerin kadrosunda yer aldı. Daha sonra Ramo dizisinde yer aldı.

İki sezon boyunca Vuslat dizisinde ilk başrolünü oynadı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Son olarak ise, Ne Gemiler Yaktım dizisinde "Fidan Hersekli" karakterine hayat verdi.

2 | 4
Çift Kişilik Oda dizisine Devrim Özkan dahil oldu! Devrim Özkan kimdir? - Sayfa 3

Devrim Özkan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2017  Rüya

2017-2018   Vatanım Sensin

2019-2020   Vuslat

2020-2021   Ramo

2022-2023   Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2023  O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

2023-2024   Ne Gemiler Yaktım        

Yakında       Çift Kişilik Oda

3 | 4
Çift Kişilik Oda dizisine Devrim Özkan dahil oldu! Devrim Özkan kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2021  Ex Aşkım

2023-2025   Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

2024  Mavi Mağara

Yakında       Her Şey Yolunda

Yakında       P.A.Y.

4 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranları
Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisine Serkan Tınmaz dahil oldu! Serkan Tınmaz kimdir?
A101 market 20-26 Mart 2025 indirim kataloğu yayımlandı! A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 market 20-26 Mart 2025 indirim kataloğu yayımlandı! A101'de hangi ürünlerde indirim var?
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 19 Mart 2025 son dakika depremler