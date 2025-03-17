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  4. Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Neslihan Arslan dahil oldu! Neslihan Arslan kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Neslihan Arslan dahil oldu! Neslihan Arslan kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Neslihan Arslan dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Neslihan Arslan dizide Nimet karakterine hayat verecek. Peki, Neslihan Arslan kimdir? Neslihan Arslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Neslihan Arslan dahil oldu! Neslihan Arslan kimdir? - Sayfa 1

Neslihan Arslan kimdir?

25 Nisan 1989 yılında İstanbul’da doğan Neslihan Arslan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü mezunudur.

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Neslihan Arslan dahil oldu! Neslihan Arslan kimdir? - Sayfa 2

Neslihan Arslan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2003 yılından itibaren Hayat Bilgisi, İstanbullu Gelin, Hizmetçiler, Masumiyet, İlginç Bazı Olaylar, Bir Derdim Var gibi sinema film ve dizilerde rol aldı. Bunlardan bazılarının sanat ekibinde de görev yaptı.

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Neslihan Arslan dahil oldu! Neslihan Arslan kimdir? - Sayfa 3

Neslihan Arslan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

İlk ve Son (2024)

Bir Derdim Var (2023)

Hayatımın Şansı (2022-2023)

Bursa Bülbülü (2023)

Mahkum (2022)

Masumiyet (2021)

İlginç Bazı Olaylar (2021)

Masumiyet (2021)

Hizmetçiler (2020)

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Neslihan Arslan dahil oldu! Neslihan Arslan kimdir? - Sayfa 4

Bartu Ben (2018)

İstanbullu Gelin (2017-2019)

Familya (2016)

Sen Benim Herşeyimsin (2016)

Newyork'ta Beş Minare (2010)

Ve Merhaba Kainat: Nazım Hikmet (2009)

Mukadderat (2009)

Hacı (2006)

Sınav (2006)

Hayat Bilgisi (2003)

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