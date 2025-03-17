Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Neslihan Arslan dahil oldu! Neslihan Arslan kimdir?

Neslihan Arslan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2003 yılından itibaren Hayat Bilgisi, İstanbullu Gelin, Hizmetçiler, Masumiyet, İlginç Bazı Olaylar, Bir Derdim Var gibi sinema film ve dizilerde rol aldı. Bunlardan bazılarının sanat ekibinde de görev yaptı.