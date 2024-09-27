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  4. Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Burak Çelik dahil oldu! Burak Çelik kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Burak Çelik dahil oldu! Burak Çelik kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Burak Çelik dahil oldu. Burak Çelik dizide Kaan karakterini canlandıracak. Oyuncu ve manken olan Burak Çelik’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Burak Çelik kimdir? Burak Çelik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Burak Çelik dahil oldu! Burak Çelik kimdir? - Sayfa 1

Burak Çelik kimdir?

21 Temmuz 1992 yılında İstanbul’da doğan Burak Çelik, Türk oyuncu ve mankendir.

Ordu'lu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Burak Çelik dahil oldu! Burak Çelik kimdir? - Sayfa 2

Ardından 2016 yılında yayımlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dâhil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra ise, Senden Daha Güzel'de rol aldı. Son olarak ise, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol aldı.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Burak Çelik dahil oldu! Burak Çelik kimdir? - Sayfa 3

Burak Çelik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2013-2016 Karagül

2016 Hayat Sevince Güzel

2017 Deli Aşk

2017 Kara Yazı

2017-2018 Söz

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Burak Çelik dahil oldu! Burak Çelik kimdir? - Sayfa 4

2019 Sevgili Geçmiş

2020-2022 Kuruluş Osman

2022 Senden Daha Güzel

2022-2024 Ben Bu Cihana Sığmazam

2024-    Hudutsuz Sevda

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