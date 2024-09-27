Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Burak Çelik dahil oldu! Burak Çelik kimdir?

Ardından 2016 yılında yayımlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dâhil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra ise, Senden Daha Güzel'de rol aldı. Son olarak ise, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol aldı.