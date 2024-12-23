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  4. İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu! Simge Selçuk kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?

İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu! Simge Selçuk kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?

İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu. Dizide Simge Selçuk, Candan karakterine hayat verecek. Peki, Simge Selçuk kimdir? Simge Selçuk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu! Simge Selçuk kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 1

Simge Selçuk kimdir?

27 Ocak 1975 yılında Ankara’da doğan Simge Selçuk, Türk oyuncudur.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünde eğitim gördü. Oyunculuğa Ferhunde Hanımlar dizisi ile başladı.  Oyunculuk hayatına doğduğu şehir olan Ankara'da başlayarak, İstanbul'da devam etti. Birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.

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İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu! Simge Selçuk kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 2

Simge Selçuk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2024- İnci Taneleri

2021-2024 - Kardeşlerim

2020 - Zümrüdüanka

2019 - Canevim

2016-2017 - Kalbimdeki Deniz

2016 - Göç Zamanı

2014 - Güzel Köylü

2014 - Galip Derviş

2012 – Göç

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İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu! Simge Selçuk kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 3

2011 - Mazi Kalbimde Yaradır

2011-2012 - Avrupa Avrupa

2008-2010 - Küçük Kadınlar

2007 - Kader

2007 - Elveda Derken

2007 - Ayda

2006 - Acemi Cadı

2004 - Çınaraltı

2004 - Metro Palas

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İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu! Simge Selçuk kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? - Sayfa 4

2004 - Aliye 

2002 - Bir Tatlı Huzur

2001 - Dünya Varmış

2000 - Evdeki Yabancı

2000 - Evdeki Hesap

1999-2003 - Ayrılsak da Beraberiz

2000-2001 - Tatlı Kaçıklar

1996 - Gurbetçiler

1995 - Çiçek Taksi

1993-1999 - Ferhunde Hanımlar

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