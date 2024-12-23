İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu! Simge Selçuk kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu. Dizide Simge Selçuk, Candan karakterine hayat verecek. Peki, Simge Selçuk kimdir? Simge Selçuk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Simge Selçuk kimdir?
27 Ocak 1975 yılında Ankara’da doğan Simge Selçuk, Türk oyuncudur.
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünde eğitim gördü. Oyunculuğa Ferhunde Hanımlar dizisi ile başladı. Oyunculuk hayatına doğduğu şehir olan Ankara'da başlayarak, İstanbul'da devam etti. Birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.
Simge Selçuk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2024- İnci Taneleri
2021-2024 - Kardeşlerim
2020 - Zümrüdüanka
2019 - Canevim
2016-2017 - Kalbimdeki Deniz
2016 - Göç Zamanı
2014 - Güzel Köylü
2014 - Galip Derviş
2012 – Göç
2011 - Mazi Kalbimde Yaradır
2011-2012 - Avrupa Avrupa
2008-2010 - Küçük Kadınlar
2007 - Kader
2007 - Elveda Derken
2007 - Ayda
2006 - Acemi Cadı
2004 - Çınaraltı
2004 - Metro Palas
2004 - Aliye
2002 - Bir Tatlı Huzur
2001 - Dünya Varmış
2000 - Evdeki Yabancı
2000 - Evdeki Hesap
1999-2003 - Ayrılsak da Beraberiz
2000-2001 - Tatlı Kaçıklar
1996 - Gurbetçiler
1995 - Çiçek Taksi
1993-1999 - Ferhunde Hanımlar