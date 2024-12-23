İnci Taneleri dizisine Simge Selçuk dahil oldu! Simge Selçuk kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?

Simge Selçuk kimdir?

27 Ocak 1975 yılında Ankara’da doğan Simge Selçuk, Türk oyuncudur.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünde eğitim gördü. Oyunculuğa Ferhunde Hanımlar dizisi ile başladı. Oyunculuk hayatına doğduğu şehir olan Ankara'da başlayarak, İstanbul'da devam etti. Birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.