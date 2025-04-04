  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İnci Taneleri dizisine Taylan Meydan dahil oldu! Taylan Meydan kimdir?

İnci Taneleri dizisine Taylan Meydan dahil oldu! Taylan Meydan kimdir?

İnci Taneleri dizisine Taylan Meydan dahil oldu. Tiyatro ve dizi film oyuncusu Taylan Meydan dizide, Ferda karakterini canlandıracak. Peki, Taylan Meydan kimdir? Taylan Meydan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

İnci Taneleri dizisine Taylan Meydan dahil oldu! Taylan Meydan kimdir? - Sayfa 1

Taylan Meydan kimdir?

1997 yılında İstanbul’da doğan Taylan Meydan, tiyatro ve dizi film oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

1 | 3
İnci Taneleri dizisine Taylan Meydan dahil oldu! Taylan Meydan kimdir? - Sayfa 2

Uzun süre tiyatrolarda sahne alan Taylan Meydan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2019 yılından itibaren Canevim, Hiç, Kazara Aşk, Kara Tahta, Dokuz Oğuz gibi dizilerde yer aldı.

2 | 3
İnci Taneleri dizisine Taylan Meydan dahil oldu! Taylan Meydan kimdir? - Sayfa 3

Taylan Meydan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Zaferin Rengi (2023)

Dokuz Oğuz (2023)

Kara Tahta (2022)

Kazara Aşk (2021)

Hiç (2021)

Canevim (2019)

3 | 3
A101 Haftanın Yıldızları! Gıda ve deterjanda dev indirim (A101 5-11 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101 Haftanın Yıldızları! Gıda ve deterjanda dev indirim (A101 5-11 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Sustalı Ceylan dizisinin Dilara’sı Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi projelerde rol almıştır?
Sustalı Ceylan dizisinin Dilara’sı Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen hangi projelerde rol almıştır?
Dünya'nın en iyi 50 üniversitesi açıklandı! Türk Üniversiteleri'nin sıralaması şaşırttı
Dünya'nın en iyi 50 üniversitesi açıklandı! Türk Üniversiteleri'nin sıralaması şaşırttı
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 4 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları