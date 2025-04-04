İnci Taneleri dizisine Taylan Meydan dahil oldu! Taylan Meydan kimdir?
İnci Taneleri dizisine Taylan Meydan dahil oldu. Tiyatro ve dizi film oyuncusu Taylan Meydan dizide, Ferda karakterini canlandıracak. Peki, Taylan Meydan kimdir? Taylan Meydan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Taylan Meydan kimdir?
1997 yılında İstanbul’da doğan Taylan Meydan, tiyatro ve dizi film oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.
Uzun süre tiyatrolarda sahne alan Taylan Meydan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2019 yılından itibaren Canevim, Hiç, Kazara Aşk, Kara Tahta, Dokuz Oğuz gibi dizilerde yer aldı.
Taylan Meydan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Zaferin Rengi (2023)
Dokuz Oğuz (2023)
Kara Tahta (2022)
Kazara Aşk (2021)
Hiç (2021)
Canevim (2019)