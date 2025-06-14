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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 14 Haziran İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 14 Haziran 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 72,44 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 24,39 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 87,29 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 14 Haziran 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 81,73

Darlık Barajı yüzde 76,58

Elmalı Barajı yüzde 87,29

Terkos Barajı yüzde 74,46

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 55,23

Büyükçekmece Barajı yüzde 65,27

Sazlıdere Barajı yüzde 54,69

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 26,39

Kazandere Barajı yüzde 75,07

Pabuçdere Barajı yüzde 75,09

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