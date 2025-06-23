Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Gizem Arıkan dahil oldu! Gizem Arıkan kimdir?
Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Gizem Arıkan dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Gizem Arıkan dizide Ayla karakterini canlandıracak. Peki, Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Gizem Arıkan kimdir?
27 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Gizem Arıkan, Türk oyuncudur.
2016 yılında oynadığı “Aşkın 5 Hali” filmiyle oyunculuğa başlamıştır. Sonra, Organik Aşk filminde ve Bir Deli Rüzgar dizisinde oynamıştır.
2019 yılında yayımlanan Yaralı Kuşlar dizisinde “Meryem” karakteri ile başrol oynamıştır. 2020 yılında Aile Şirketi dizisinde oynamıştır. 2020-2021 yılları arasında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde “Didem” karakterini canlandırmıştır.
Gizem Arıkan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2018 Bir Deli Rüzgar
2019 Yaralı Kuşlar
2019 Çocuklar Duymasın
2020 Aile Şirketi
2020-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2022 İçimizdeki Ateş
2023-günümüz Kod Adı Kırlangıç