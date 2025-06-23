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Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Gizem Arıkan dahil oldu! Gizem Arıkan kimdir?

Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Gizem Arıkan dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Gizem Arıkan dizide Ayla karakterini canlandıracak. Peki, Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Gizem Arıkan dahil oldu! Gizem Arıkan kimdir? - Sayfa 1

Gizem Arıkan kimdir?

27 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Gizem Arıkan, Türk oyuncudur.

2016 yılında oynadığı “Aşkın 5 Hali” filmiyle oyunculuğa başlamıştır. Sonra, Organik Aşk filminde ve Bir Deli Rüzgar dizisinde oynamıştır.

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Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Gizem Arıkan dahil oldu! Gizem Arıkan kimdir? - Sayfa 2

2019 yılında yayımlanan Yaralı Kuşlar dizisinde “Meryem” karakteri ile başrol oynamıştır. 2020 yılında Aile Şirketi dizisinde oynamıştır. 2020-2021 yılları arasında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde “Didem” karakterini canlandırmıştır.

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Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Gizem Arıkan dahil oldu! Gizem Arıkan kimdir? - Sayfa 3

Gizem Arıkan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2018 Bir Deli Rüzgar

2019 Yaralı Kuşlar

2019 Çocuklar Duymasın

2020 Aile Şirketi

2020-2021  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022 İçimizdeki Ateş

2023-günümüz   Kod Adı Kırlangıç

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Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Gizem Arıkan dahil oldu! Gizem Arıkan kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2016 Aşkın 5 Hali

2018 Organik Aşk

2023 Aybüke: Öğretmen Oldum Ben

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