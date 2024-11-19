Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu! Ahmet Varlı kimdir?
Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu. Ahmet Varlı dizide Kumru’nun nişanlısı Haydar karakterini canlandıracak. Peki, Ahmet Varlı kimdir? Ahmet Varlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ahmet Varlı kimdir?
25 Mart 1984 yılında Trabzon’da doğan Ahmet Varlı, Türk oyuncudur.
Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü okudu ve buradan mezun oldu. 2008 yılında çekilen Şeytanın Pabucu sinema filmi ile ilk oyunculuk hayatına başlamıştır. Yerden Yüksek, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Benim İçin Üzülme adlı dizilerde rol almıştır.
Ahmet Varlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2024- Kara Ağaç Destanı
2023 Dönence
2022 Annenin Sırrıdır Çocuk
2021 Maraşlı
2020 Doğduğun Ev Kaderindir
2019 Kuzgun
2017 Kanatsız Kuşlar
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2014 Yılanların Öcü
2012-2013 Benim İçin Üzülme
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2010-2011 Yerden Yüksek
2009 Bu Kalp Seni Unutur mu?
Sinema
2021 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
2014 Oflu Hoca'nın Şifresi
2008 Şeytanın Pabucu