Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu! Ahmet Varlı kimdir?

Ahmet Varlı kimdir?

25 Mart 1984 yılında Trabzon’da doğan Ahmet Varlı, Türk oyuncudur.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü okudu ve buradan mezun oldu. 2008 yılında çekilen Şeytanın Pabucu sinema filmi ile ilk oyunculuk hayatına başlamıştır. Yerden Yüksek, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Benim İçin Üzülme adlı dizilerde rol almıştır.