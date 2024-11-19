  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu! Ahmet Varlı kimdir?

Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu! Ahmet Varlı kimdir?

Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu. Ahmet Varlı dizide Kumru’nun nişanlısı Haydar karakterini canlandıracak. Peki, Ahmet Varlı kimdir? Ahmet Varlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu! Ahmet Varlı kimdir? - Sayfa 1

Ahmet Varlı kimdir?

25 Mart 1984 yılında Trabzon’da doğan Ahmet Varlı, Türk oyuncudur.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü okudu ve buradan mezun oldu. 2008 yılında çekilen Şeytanın Pabucu sinema filmi ile ilk oyunculuk hayatına başlamıştır. Yerden Yüksek, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Benim İçin Üzülme adlı dizilerde rol almıştır.

1 | 4
Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu! Ahmet Varlı kimdir? - Sayfa 2

Ahmet Varlı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2024-     Kara Ağaç Destanı

2023      Dönence

2022      Annenin Sırrıdır Çocuk

2021      Maraşlı

2020      Doğduğun Ev Kaderindir

2019      Kuzgun

2017      Kanatsız Kuşlar

2016      Muhteşem Yüzyıl Kösem

2014      Yılanların Öcü

2012-2013     Benim İçin Üzülme

2010-2012    Öyle Bir Geçer Zaman ki

2010-2011      Yerden Yüksek

2009      Bu Kalp Seni Unutur mu?

2 | 4
Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu! Ahmet Varlı kimdir? - Sayfa 3

İnternet

2023      Metamorfoz: Kırılma    

2022-     Pera Palas'ta Gece Yarısı

2018      Bozkır

3 | 4
Kara Ağaç Destanı dizisine Ahmet Varlı dahil oldu! Ahmet Varlı kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2021      Dayı: Bir Adamın Hikayesi

2016      Oflu Hoca'nın Şifresi 2

2014      Oflu Hoca'nın Şifresi

2008      Şeytanın Pabucu

4 | 4
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor?
BİM 22 Kasım 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?
BİM 22 Kasım 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 19 Kasım 2024 son dakika depremler
A101 21 Kasım 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?
A101 21 Kasım 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?