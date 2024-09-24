  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Karadut dizisinin Begüm’ü Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Karadut dizisinin Begüm’ü Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu olan Ebrar Karabakan, Karadut dizisinde Begüm Erdem karakterini canlandırmaktadır. Peki, Karadut dizisinin Begüm’ü Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Karadut dizisinin Begüm’ü Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? - Sayfa 1

Ebrar Karabakan kimdir?

2006 yılında İstanbul’da doğan Ebrar Karabakan, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur.

Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

1 | 4
Karadut dizisinin Begüm’ü Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? - Sayfa 2

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Ebrar Karabakan’ın TikTok’ta paylaşımlarına devam ettiği kanalında 327.9K takipçisi bulunmaktadır.

Instagram'da paylaşımlarına devam eden Ebrar Karabakan’ın bu mecrada 154K takipçisi bulunmaktadır.

2 | 4
Karadut dizisinin Begüm’ü Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? - Sayfa 3

2023 yılında rol aldığı Ebrar Karabakan, Benim Güzel Ailem dizisinde Tuğçe rolünü canlandırdı. Ebrar Karabakan 'Karadut' dizisinde 'Begüm Erdem' karakterini canlandırmaktadır.

3 | 4
Karadut dizisinin Begüm’ü Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? - Sayfa 4

Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Karadut (2024)

Benim Güzel Ailem (2023)

4 | 4
Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir?
Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir?
BİM 27 Eylül 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?
BİM 27 Eylül 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM market 25 Eylül 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM market 25 Eylül 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Eylül 2024 salı TV yayın akışı
Bugün televizyonda ne var? 24 Eylül 2024 salı TV yayın akışı