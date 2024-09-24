Karadut dizisinin Begüm’ü Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu olan Ebrar Karabakan, Karadut dizisinde Begüm Erdem karakterini canlandırmaktadır. Peki, Karadut dizisinin Begüm’ü Ebrar Karabakan kimdir? Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ebrar Karabakan kimdir?
2006 yılında İstanbul’da doğan Ebrar Karabakan, sosyal medya fenomeni ve oyuncudur.
Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.
Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Ebrar Karabakan’ın TikTok’ta paylaşımlarına devam ettiği kanalında 327.9K takipçisi bulunmaktadır.
Instagram'da paylaşımlarına devam eden Ebrar Karabakan’ın bu mecrada 154K takipçisi bulunmaktadır.
2023 yılında rol aldığı Ebrar Karabakan, Benim Güzel Ailem dizisinde Tuğçe rolünü canlandırdı. Ebrar Karabakan 'Karadut' dizisinde 'Begüm Erdem' karakterini canlandırmaktadır.
Ebrar Karabakan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Karadut (2024)
Benim Güzel Ailem (2023)