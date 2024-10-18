Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu! Melih Çardak kimdir?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu. Oyuncu, dansçı, ve koreograf olan Melih Çardak'ın hangi dizi ve filmlerde rol aldığı ve hayatı merak ediliyor. Peki, Melih Çardak kimdir? Melih Çardak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Melih Çardak kimdir?
Oyuncu, dansçı, koreograf olan Melih Çardak 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Lise mezunu olan Melih Çardak 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevini üstlendi. 1990-1998 yılları arasında Koreografi ve film çalışmaları yaptı.
1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü aldı.
1980 yılından itibaren Renkli Dünya, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Karadayı, Milat, Kadın, Halka, Kalp Yarası gibi birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017’de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018’de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021’de rol aldığı Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Melih Çardak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Tiyatro oyunları
Şoför Nebahat
Otogargara
Patron Çıldırdı!
TV dizisi
Kalp Yarası
Zümrüdüanka
Arka Sokaklar
Halka
Kadın
Milat
Karadayı
Yıllar Sonra
Keşanlı Ali Destanı
Geniş Aile
Son Bahar
Kollama
Gece Gündüz
Hakkını Helal Et
Maçolar
Arka Sokaklar
Hırsız Polis
Beşinci Boyut
Cennet Mahallesi
Büyük Buluşma
Kuruluş Osman
Sinema filmi
Renkli Dünya
Ispanaktan Nağmeler
Hop Dedik: Deli Dumrul
Defin-Ecin Zulman
Baba Bu Alem Bi Alem
Uzun Hikaye