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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu! Melih Çardak kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu. Oyuncu, dansçı, ve koreograf olan Melih Çardak'ın hangi dizi ve filmlerde rol aldığı ve hayatı merak ediliyor. Peki, Melih Çardak kimdir? Melih Çardak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu! Melih Çardak kimdir? - Sayfa 1

Melih Çardak kimdir?

Oyuncu, dansçı, koreograf olan Melih Çardak 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Lise mezunu olan Melih Çardak 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevini üstlendi. 1990-1998 yılları arasında Koreografi ve film çalışmaları yaptı.

1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü aldı.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu! Melih Çardak kimdir? - Sayfa 2

1980 yılından itibaren Renkli Dünya, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Karadayı, Milat, Kadın, Halka, Kalp Yarası gibi birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017’de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018’de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021’de rol aldığı Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Melih Çardak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

 Tiyatro oyunları 

Şoför Nebahat

Otogargara

Patron Çıldırdı!

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu! Melih Çardak kimdir? - Sayfa 3

 TV dizisi 

 Kalp Yarası

Zümrüdüanka

Arka Sokaklar

Halka

Kadın

Milat

Karadayı

Yıllar Sonra

Keşanlı Ali Destanı

Geniş Aile

Son Bahar

Kollama

Gece Gündüz

Hakkını Helal Et

Maçolar

Arka Sokaklar

Hırsız Polis

Beşinci Boyut

Cennet Mahallesi

Büyük Buluşma

Kuruluş Osman

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine Melih Çardak dahil oldu! Melih Çardak kimdir? - Sayfa 4

Sinema filmi

Renkli Dünya

Ispanaktan Nağmeler

Hop Dedik: Deli Dumrul

Defin-Ecin Zulman

Baba Bu Alem Bi Alem

Uzun Hikaye

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