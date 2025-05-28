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  4. Leyla dizisinin kadrosuna Berk Bakioğlu dahil oldu! Berk Bakioğlu kimdir?

Leyla dizisinin kadrosuna Berk Bakioğlu dahil oldu! Berk Bakioğlu kimdir?

Leyla dizisinin kadrosuna Berk Bakioğlu dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Berk Bakioğlu dizide Vedat Köroğlu’nun yurt dışından dönen yeğeni Halil karakterini canlandıracak. Peki, Berk Bakioğlu kimdir? Berk Bakioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Leyla dizisinin kadrosuna Berk Bakioğlu dahil oldu! Berk Bakioğlu kimdir? - Sayfa 1

Berk Bakioğlu kimdir?

13 Ocak 1999 tarihinde İstanbul’da doğan Berk Bakioğlu Türk oyuncudur.

Aslen Ardeşenli olan Bakioğlu, İngilizce ve Lazca bilmektedir. Hicran dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle tanınmaktadır.

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Leyla dizisinin kadrosuna Berk Bakioğlu dahil oldu! Berk Bakioğlu kimdir? - Sayfa 2

Berk Bakioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2019-2020   Sevdim Seni Bir Kere

2020-2021   Anneler

2022-2023   Hicran

2023-2024   Kardeşlerim

2024  Taş Kağıt Makas

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Leyla dizisinin kadrosuna Berk Bakioğlu dahil oldu! Berk Bakioğlu kimdir? - Sayfa 3

Sinema

2023  Roza

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