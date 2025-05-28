Leyla dizisinin kadrosuna Berk Bakioğlu dahil oldu! Berk Bakioğlu kimdir?
Leyla dizisinin kadrosuna Berk Bakioğlu dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Berk Bakioğlu dizide Vedat Köroğlu’nun yurt dışından dönen yeğeni Halil karakterini canlandıracak. Peki, Berk Bakioğlu kimdir? Berk Bakioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Berk Bakioğlu kimdir?
13 Ocak 1999 tarihinde İstanbul’da doğan Berk Bakioğlu Türk oyuncudur.
Aslen Ardeşenli olan Bakioğlu, İngilizce ve Lazca bilmektedir. Hicran dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle tanınmaktadır.
Berk Bakioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2019-2020 Sevdim Seni Bir Kere
2020-2021 Anneler
2022-2023 Hicran
2023-2024 Kardeşlerim
2024 Taş Kağıt Makas