Pamir Pekin Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Pamir Pekin kimdir?
Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu’na Pamir Pekin dahil oldu. Dizide Hakan karakterini canlandıracak olan Pamir Pekin’in hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Pamir Pekin kimdir? Pamir Pekin hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Pamir Pekin kimdir?
31 Mayıs 1979 yılında İstanbul’da doğan Pamir Pekin, Türk oyuncudur.
Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. Bir süre modellik yaptı. 2003 yılında Yağmur Atacan ile beraber Egos Jöle reklamında oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti.
Oyunculuğa ilk adımını 2007 yılında yayımlanan Komiser Nevzat dizisi ile attı. Hülya Avşar'ın A Benim Akılsızım şarkısına çekilen klipte rol aldı. Art arda dizilerde rol alan oyuncu, 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Gülümse Yeter adlı dizide, daha sonra ise Hayat Şarkısı dizisinde oynadı.
Pamir Pekin hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Televizyon
2007 Komiser Nevzat
2008 Havalimanı: İyi Uçuşlar
2008 Vurgun
2009 Parmaklıklar Ardında
2010 Lale Devri
2010 Keskin Bıçak
2012 İbreti Ailem
2013 Tozlu Yollar
2013 Güzel Çirkin
2013 Merhamet
2014 Muhteşem Yüzyıl
2015 Gönül İşleri
2015 İlişki Durumu: Karışık
2016-2017 Gülümse Yeter
2017 Hayat Şarkısı
2017 Tutsak
2018 Yuvamdaki Düşman
2020 Bir Annenin Günahı
2021 Olağan Şüpheliler
2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
2023-2024 Arka Sokaklar
2024- Sandık Kokusu
Sinema
2013 Günce