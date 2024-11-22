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Pamir Pekin Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Pamir Pekin kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu’na Pamir Pekin dahil oldu. Dizide Hakan karakterini canlandıracak olan Pamir Pekin’in hayatı, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Pamir Pekin kimdir? Pamir Pekin hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Pamir Pekin Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Pamir Pekin kimdir? - Sayfa 1

Pamir Pekin kimdir?

 31 Mayıs 1979 yılında İstanbul’da doğan Pamir Pekin, Türk oyuncudur.

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. Bir süre modellik yaptı. 2003 yılında Yağmur Atacan ile beraber Egos Jöle reklamında oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti.

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Pamir Pekin Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Pamir Pekin kimdir? - Sayfa 2

Oyunculuğa ilk adımını 2007 yılında yayımlanan Komiser Nevzat dizisi ile attı. Hülya Avşar'ın A Benim Akılsızım şarkısına çekilen klipte rol aldı. Art arda dizilerde rol alan oyuncu, 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Gülümse Yeter adlı dizide, daha sonra ise Hayat Şarkısı dizisinde oynadı.

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Pamir Pekin Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Pamir Pekin kimdir? - Sayfa 3

Pamir Pekin hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Televizyon

2007 Komiser Nevzat

2008 Havalimanı: İyi Uçuşlar

2008 Vurgun     

2009 Parmaklıklar Ardında

2010 Lale Devri

2010 Keskin Bıçak

2012 İbreti Ailem

2013 Tozlu Yollar

2013 Güzel Çirkin

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Pamir Pekin Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Pamir Pekin kimdir? - Sayfa 4

2013 Merhamet

2014 Muhteşem Yüzyıl

2015 Gönül İşleri

2015 İlişki Durumu: Karışık

2016-2017 Gülümse Yeter

2017 Hayat Şarkısı

2017 Tutsak

2018 Yuvamdaki Düşman

2020 Bir Annenin Günahı

2021 Olağan Şüpheliler

2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2023-2024 Arka Sokaklar

2024-  Sandık Kokusu 

Sinema

2013 Günce

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