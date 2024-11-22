Pamir Pekin Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu! Pamir Pekin kimdir?

Pamir Pekin kimdir?

31 Mayıs 1979 yılında İstanbul’da doğan Pamir Pekin, Türk oyuncudur.

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. Bir süre modellik yaptı. 2003 yılında Yağmur Atacan ile beraber Egos Jöle reklamında oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti.