ŞOK 05 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 05 Nisan Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 05 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 05 Nisan hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 05 Nisan hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Yarış Arabası 250 TL
Gokidy Sök-Tak Dinozorlar 50 TL
Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 200 TL
Aslan Figürlü Sprey Tabanca 200 TL
Gokidy Minik Doktor / Tamirci / Bahçıvan Oyun Seti 200 TL
Dollyland Lovlie Uzun Saçlı Prenses 200 TL
Büyük Teker Araba 100 TL
Aksesuarlı Sevimli At Seti 100 TL
Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 300 TL
İş Araçları 75 TL
Çılgın Motorlu Hayvanlar 100 TL
Balık Olta Seti 100 TL
Blok İş Makineleri Serisi 200 TL
Kurmalı Zıplayan Kurbağa 50 TL
Kurbağa Denge Oyunu 100 TL
Bionic Adam 100 TL
Jumping Spiders Kutu Oyunu 150 TL
1000 Parça Puzzle 75 TL
Mutlu Çocuk Hikayeleri 39,95 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 85 TL
Eti Lifalif İnce Öğütülmüş 70 TL
Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 69 TL
Kotex Ped Çeşitleri 65 TL
Fuse Tea Limon Aromalı Soğuk Çay 4x1 L 105 TL