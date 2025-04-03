  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 05 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK 05 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 05 Nisan Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 05 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 05 Nisan hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 05 Nisan hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 05 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Yarış Arabası 250 TL

Gokidy Sök-Tak Dinozorlar 50 TL

Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 200 TL

Aslan Figürlü Sprey Tabanca 200 TL

Gokidy Minik Doktor / Tamirci / Bahçıvan Oyun Seti 200 TL

Dollyland Lovlie Uzun Saçlı Prenses 200 TL

Büyük Teker Araba 100 TL

Aksesuarlı Sevimli At Seti 100 TL

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 300 TL

İş Araçları 75 TL

Çılgın Motorlu Hayvanlar 100 TL

Balık Olta Seti 100 TL

Blok İş Makineleri Serisi 200 TL

Kurmalı Zıplayan Kurbağa 50 TL

Kurbağa Denge Oyunu 100 TL

Bionic Adam 100 TL

Jumping Spiders Kutu Oyunu 150 TL

1000 Parça Puzzle 75 TL

Mutlu Çocuk Hikayeleri 39,95 TL

 

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 85 TL

Eti Lifalif İnce Öğütülmüş 70 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 69 TL

Kotex Ped Çeşitleri 65 TL

Fuse Tea Limon Aromalı Soğuk Çay 4x1 L 105 TL

1 | 1
A101 market 03 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?
A101 market 03 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Nisan 2025 Perşembe TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 3 Nisan 2025 Perşembe TV yayın akışı
CarrefourSA’da bu hafta hangi ürünler indirimde? (CARREFOURSA 2-16 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
CarrefourSA’da bu hafta hangi ürünler indirimde? (CARREFOURSA 2-16 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK, A101 ve BİM’e hangi aktüel ürünler geliyor? (ŞOK, A101, BİM NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK, A101 ve BİM’e hangi aktüel ürünler geliyor? (ŞOK, A101, BİM NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)