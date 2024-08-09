  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 10 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 10 Ağustos aktüel ürünler!

ŞOK 10 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 10 Ağustos aktüel ürünler!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 10 Ağustos cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 10 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 10 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 10 Ağustos hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 10 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 10 Ağustos aktüel ürünler! - Sayfa 1

Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL

Petrix Sensörlü Solar Bahçe Lambası 529 TL 

Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 119 TL

Petrix Solar Mum Efektli Meşale 119 TL

Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 119 TL

Bienwood Bie Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 349 TL

Bienwood Bie Ahşap Basamak 299 TL

Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Ayakkabılı 99,95 TL

Bienwood Ahşap Minderli 2'li Plastik Çekmeceli Raf 499 TL

Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 169 TL

Ahşap Ayna 99,95 TL

Ahşap Kutu Marin 129 TL 

Ahşap Mumluk Marin 79,95 TL

Ahşap Askılık Marin 149 TL

Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 379 TL

Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar 299 TL

Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 249 TL

4'lü Oyun Hamuru 69,95 TL

Hayvan Dostu Oyun Seti 179 TL

Barbie Kariyer Bebekleri 239 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

400 gram Ülker Yupo Jelly Solucan 39 TL 

200 gram Privacy Deodorant Çeşitleri 69 TL 

400 gram Torku Banada 60 TL 

750 ml Cif Sprey Power&Shine Banyo/Mutfak 60 TL

650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri 40 TL

1 | 3
ŞOK 10 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 10 Ağustos aktüel ürünler! - Sayfa 2
2 | 3
ŞOK 10 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 10 Ağustos aktüel ürünler! - Sayfa 3
3 | 3
BİM market 9-15 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu! Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM market 9-15 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu
ÖZ AĞRI SEÇ TURİZM KİMİN (sahibi kim)? Ağrı Seç Turizm iletişim numarası
ÖZ AĞRI SEÇ TURİZM KİMİN (sahibi kim)? Ağrı Seç Turizm iletişim numarası
A101 market 8 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?
A101 market 8 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market 9 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli indirim kataloğu!
Tarım Kredi Kooperatif Market 9 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli indirim kataloğu