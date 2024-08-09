ŞOK 10 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 10 Ağustos aktüel ürünler!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 10 Ağustos cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 10 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 10 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 10 Ağustos hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL
Petrix Sensörlü Solar Bahçe Lambası 529 TL
Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 119 TL
Petrix Solar Mum Efektli Meşale 119 TL
Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 119 TL
Bienwood Bie Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 349 TL
Bienwood Bie Ahşap Basamak 299 TL
Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Ayakkabılı 99,95 TL
Bienwood Ahşap Minderli 2'li Plastik Çekmeceli Raf 499 TL
Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 169 TL
Ahşap Ayna 99,95 TL
Ahşap Kutu Marin 129 TL
Ahşap Mumluk Marin 79,95 TL
Ahşap Askılık Marin 149 TL
Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 379 TL
Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar 299 TL
Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 249 TL
4'lü Oyun Hamuru 69,95 TL
Hayvan Dostu Oyun Seti 179 TL
Barbie Kariyer Bebekleri 239 TL
25 TL üstü alışverişlerde geçerli;
400 gram Ülker Yupo Jelly Solucan 39 TL
200 gram Privacy Deodorant Çeşitleri 69 TL
400 gram Torku Banada 60 TL
750 ml Cif Sprey Power&Shine Banyo/Mutfak 60 TL
650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri 40 TL