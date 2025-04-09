ŞOK 12 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 12 Nisan Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 12 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 12 Nisan hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 12 Nisan hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Tavan Boyası 449 TL
İç Cephe Boyası Kumsal Beji / Marjinal Gri 399 TL
4+4 Merdiven 849 TL
4+1 Merdiven 749 TL
3+1 Merdiven 559 TL
Saplı Rulo 20 cm 69,95 TL
Saplı Rulo 10 cm 34,95 TL
Plastik Saplı Kestirme Fırçası 2 numara 24,95 TL
Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 numara 34,95 TL
Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 numara 29,95 TL
Yağlama Ve Pas Sökücü Sprey 159 TL
Japon Yapıştırıcı 39,95 TL
Paketleme Bandı 32,50 TL
Üçlü Topraklı Grup Priz 199 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu 50 TL
Duş Başlığı Seti 75 TL
Turbo Pervaneli Krom El Duşu 169 TL
Duş Başlığı Seti 169 TL
Çift Taraflı Köpük Bant Beyaz 119,95 TL
Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı 49,95 TL
Nano Bant Magic Tape 29,95 TL
Tak Çıkar Askı 29,95 TL
Tüylü 5 Elektrik Bandı 49,95 TL
Tablet Tamir Bandı Gri 29,95 TL
Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı 19,95
Hazır Ebat Montaj Bandı 19,95 TL
Halı Bandı Çift Taraflı 29,95 TL
Keçe Çeşitleri 29,95 TL
Magnet Bandı 49,95 TL
Merdiven Kaydırmazlık Bandı 89,95 TL
Banyo Ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 69,95 TL
Yapışkanlı Gider Filtresi 29,95 TL
25 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli İndirimler;
Signal White Now Gold Diş Macunu 75 TL
Ülker Coco Star Atıştırmalık 39 TL
Süper Fresh Süperton Ayçelik Yağlı 90 TL
Pril Sirke Etkili Sıvı Bulaşık Deterjanı 65 TL
Deodorant Çeşitleri 99 TL