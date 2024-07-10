ŞOK 13 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 13 Temmuz aktüel ürünler!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 13 Temmuz cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 13 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 13 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 13 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.490 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.299 TL
Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 999 TL
Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 699 TL
Chantale Kadın Slip 24,95 TL
Erkek Boxer 49,95 TL
Kadın Bato Slip 34,95 TL
Kadın Viskon Şort 129 TL
Kadın Basic Atlet 79,95 TL
Kadın Pijama Takımı 229 TL
Kadın Terlik 129 TL
Kadın Örgü Terlik 49,95 TL
Kadın Terlik 99 TL
Rookie Plastik Kaykay 299 TL
Led Tekerli Scooter 599 TL
50'li Pilsan Plastik Top 119 TL
Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 699 TL
25 TL üstü alışverişlerde;
50'li Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 230 TL
12'li Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 75 TL
500 gram Lipton Early Grey / Extra Dem Dökme Çay 80 TL
1440 ml Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 65 TL
6'lı Çamlıca Gazoz 50 TL