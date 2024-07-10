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ŞOK 13 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 13 Temmuz aktüel ürünler!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 13 Temmuz cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 13 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 13 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 13 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK 13 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 13 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 1

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.490 TL

Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL 

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.299 TL 

Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 999 TL

Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 699 TL

Chantale Kadın Slip 24,95 TL

Erkek Boxer 49,95 TL

Kadın Bato Slip 34,95 TL

Kadın Viskon Şort 129 TL

Kadın Basic Atlet 79,95 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL

Kadın Terlik 129 TL

Kadın Örgü Terlik 49,95 TL

Kadın Terlik 99 TL

Rookie Plastik Kaykay 299 TL 

Led Tekerli Scooter 599 TL 

50'li Pilsan Plastik Top 119 TL

Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 699 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

50'li Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 230 TL 

12'li Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 75 TL

500 gram Lipton Early Grey / Extra Dem Dökme Çay 80 TL 

1440 ml Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 65 TL

6'lı Çamlıca Gazoz 50 TL

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ŞOK 13 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 13 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 2
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ŞOK 13 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 13 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 3
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ŞOK 13 Temmuz 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 13 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 4
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