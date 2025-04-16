ŞOK 19 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 19 Nisan Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 19 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 19 Nisan hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 19 Nisan hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Alpina Beyaz Ankastre Set 7.299 TL
Arzum Lusso El Blender Seti 1.799 TL
Arzum Monomix Çubuk Blender 999 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL
Asonic Şarj Edilebilir Pilli Su Pompası 139 TL
Kadın Pijama Takımı 399 TL
Kadın Viskon Tek Alt 179 TL
Kadın Krinkil Kumaş Pantolon 149 TL
Kadın / Erkek Terlik 299 TL
3'lü Kadın / Erkek Desenli Patik Çorap 50 TL
Kadın Aksesuarlı Terlik 179 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünleri;
Blendax Şampuan Çeşitleri 360 ml 69 TL
Anavarza Akıllı Kapak Bal 325 gr 119 TL
Ülker Biskrem Kakaolu Poşet 200 gr 125 TL
Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 3 L 99 TL,
Ülker Vişne Aromalı Pirinç Patlaklı Dev Kare 178 gr 95 TL