ŞOK 26 Nisan 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 26 Nisan Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 26 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 26 Nisan hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 26 Nisan hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Alarmlı Saat & Hoparlör 499 TL
Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 259 TL
Masif Ahşap Abajur 189 TL
3 Katlı Işıklı Raf 599 TL
Sensörlü Işık 2'li 199 TL
Ampul 3'lü 89,95 TL
Baskılı Baza Altı Hurç Büyük Boy 79,95 TL
Baskılı Pencereli Hurç 79,95 TL
Baskılı Mega Boy Hurç 79,95 TL
Baskılı Maksi Boy Hurç 64,95 TL
Baskılı Midi Hurç 54,95 TL
Baskılı Baza Altı Hurç Orta Boy 69,95 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL
Akordiyon Düzenleyici Mini 25 TL
Akordiyon Düzenleyici Midi 29,95 TL
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 50 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Koç 100 TL
Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL
Fil Necati Okuma Kitap Çeşitleri 59.095 TL
Çocuk Bambu Çorap Çeşitleri %40 İndirim 14,95 TL
Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL
Kasa arkası 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;
Neutrogena Jel Vücut Losyonu 150 TL
Sleepy Ekstra Islak Havlu 70 TL
Bingo Premium Toz Deterjan Beyazlar/Renkliler 119 TL
Ülker Sütlü Dolgulu Çikolata 24'tü 95 TL
Papia Biocare Kağıt Havlu 95 TL