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ŞOK markete Piknik Malzemeleri geliyor! ŞOK 14 Haziran 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 14 Haziran Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 14 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 14 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 14 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK markete Piknik Malzemeleri geliyor! ŞOK 14 Haziran 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Sinbo Vantilatör 899 TL

Lüks Plaj Piknik Sandalyesi 499 TL

Plaj Piknik Sandalyesi 299 TL

Kamp Taburesi 99,95 TL

Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Kamp Termos 20 lt Olarak 999 TL

Buzzy Termos 999 TL

Buz Aküsünde 18,50 TL

Katlanır Alüminyum Masada 999 TL

Güneşli İkili Kamp Sandalyesi 1.190 TL

Çelik Termos 469 TL

Termos Çanta 199 TL

Minderli Piknik Seti 199 TL

Yemek Termosu 469 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası ürünleri;

Palmolive Duş Yeri Çeşitleri 89 TL

Bingo Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 69 TL

Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 20 TL

Ülker Çokokrem 119 TL

Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 95 TL

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