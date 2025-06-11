ŞOK markete Piknik Malzemeleri geliyor! ŞOK 14 Haziran 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 14 Haziran Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 14 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 14 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 14 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Sinbo Vantilatör 899 TL
Lüks Plaj Piknik Sandalyesi 499 TL
Plaj Piknik Sandalyesi 299 TL
Kamp Taburesi 99,95 TL
Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL
Kamp Sandalyesi 289 TL
Kamp Termos 20 lt Olarak 999 TL
Buzzy Termos 999 TL
Buz Aküsünde 18,50 TL
Katlanır Alüminyum Masada 999 TL
Güneşli İkili Kamp Sandalyesi 1.190 TL
Çelik Termos 469 TL
Termos Çanta 199 TL
Minderli Piknik Seti 199 TL
Yemek Termosu 469 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası ürünleri;
Palmolive Duş Yeri Çeşitleri 89 TL
Bingo Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 69 TL
Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 20 TL
Ülker Çokokrem 119 TL
Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 95 TL