ŞOK'ta 10 kiloluk çamaşır deterjanlarında böyle indirim görülmedi! (ŞOK 15-20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK'ta indirimler sürüyor. ŞOK'ta 15-20 Nisan 2025 tarihinde 10 kiloluk çamaşır deterjanları indirimli fiyatları ile raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK'ta 15-20 Nisan tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 15-20 Nisan tarihleri arasında ŞOK'a hangi ürünler geliyor? ŞOK 15-20 Nisan aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 15-20 Nisan aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK'TA 8 VE 10 KİLOLUK ÇAMAŞIR DETERJANLARI SADECE 279 TL
ALO TEZ DETERJAN BEYAZ VE RENKLİ 8 KG
RİNSO TOZ DETERJAN LİMON VE KARBONAT / BEYAZ SİRKE VE ÇAMAŞIR SODASI 10 KG
Fiyat: 279 TL
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BİM'e 23 Nisan Salı günü Verandalı Tiny House Ev geliyor!(BİM 23 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)