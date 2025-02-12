Sustalı Ceylan dizisine Edip Saner dahil oldu! Edip Saner kimdir?

Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Edip Saner, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 1993 yılından itibaren birçok sinema filmi ile dizilerde rol almış, ayrıca çok sayıda yapım için seslendirmeler yapmıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.