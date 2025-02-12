Sustalı Ceylan dizisine Edip Saner dahil oldu! Edip Saner kimdir?
Sustalı Ceylan dizisine Edip Saner dahil oldu. Edip Saner dizide Ferhat’ın akıl hocasını canlandıracak. Peki, Edip Saner kimdir? Edip Saner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Edip Saner kimdir?
1 Ocak 1968, Ankara’da doğan Edip Saner, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Aslen İzmirlidir. 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Bakırköy Belediyesi’nce Vakıf Tiyatrosu olarak 1989 yılında kurulan, 1991 yılında ödenekli kurum halini alan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın kurucu üyesi olarak görev aldı.
Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
Edip Saner, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 1993 yılından itibaren birçok sinema filmi ile dizilerde rol almış, ayrıca çok sayıda yapım için seslendirmeler yapmıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Edip Saner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Kuzgun: Dipsiz Karanlık (2023)
Sakla Beni (2023)
Güzel Günler (2022)
Mucize Doktor (2020-2021)
Adanış: Kutsal Kavga (2020)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020)
Hercai (2019-2020)
Yedi Güzel Adam (2015)
Eve Dönüş (2015-2016)
Galip Derviş (2014)
Yedi Güzel Adam (2014)
İnadına Yaşamak (2013)
Ağır Roman Yeni Dünya (2012)
Son Bahar (2009)
Vazgeç Gönlüm (2007)
Oğlum İçin Oğlum İçin (2007)
Kurtlar Vadisi Pusu (2007)
Binbir Gece (2007)
Ahh İstanbul (2006)
Naciye'yi Kim Sevmez (2005)
Yolda / Rüzgar Geri Getirirse (2005)
Berivan (2002)
Yangın Ayşe (1997)
Gözlerin Yeşilçam’ın Son Yangını (1993)