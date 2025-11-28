  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Tarım Kredi KOOP 28-30 Kasım 2025 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP 28-30 Kasım 2025 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı!

Tarım Kredi KOOP indirimlere devam ediyor. Tarım Kredi KOOP, 28-30 Kasım 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerlerini alıyor. İşte Tarım Kredi KOOP 28-30 Kasım fırsat dolu hafta sonu kataloğu indirimli fiyatlar...

Tarım Kredi KOOP 28-30 Kasım 2025 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 KG

Fiyat: 399 TL

TARIM KREDİ ALTIN GURME ÇAY 3 KG

Fiyat: 549 TL

1 | 4
Tarım Kredi KOOP 28-30 Kasım 2025 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

TARIM KREDİ TUZSUZ TEREYAĞI 1000 G


Fiyat: 449 TL

TARIM KREDİ YARIM YAĞLI YOĞURT 2500 G

Fiyat: 87,50 TL

2 | 4
Tarım Kredi KOOP 28-30 Kasım 2025 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

SON İNDİRİM TARİHİ 5 ARALIK;

PAPİLLA BRAVO KEK KALIBI ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 229,90 TL

GONDOL GARNER SAKLAMA KABI SETİ 4'LÜ

Fiyat: 89 TL

3 | 4
Tarım Kredi KOOP 28-30 Kasım 2025 Fırsat Dolu Hafta Sonu Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

SON İNDİRİM TARİHİ 5 ARALIK;

HOMOTECH ELEKTRİKLİ YATAY ISITICI-4400

Fiyat: 899 TL

HOMOTECH ELEKTRİKLİ DİKEY ISITICI-2200

Fiyat: 899 TL

4 | 4
ŞOK 29 Kasım-02 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!
ŞOK 29 Kasım-02 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Oyuncak geliyor!
BİM 02 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e Salı günü hangi ürünler geliyor?
BİM 02 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e Salı günü hangi ürünler geliyor?
BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete bugün Mini Ütü geliyor!
BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete bugün Mini Ütü geliyor!
Makale sayısına göre Türkiye'nin en iyi TIP fakülteleri açıklandı; Sonuçlar ters köşe yaptı
Makale sayısına göre Türkiye'nin en iyi TIP fakülteleri açıklandı; Sonuçlar ters köşe yaptı