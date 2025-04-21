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  4. Tarım Kredi'de oyuncaklarda yüzde 40 indirim! (TARIM KREDİ 22-28 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Tarım Kredi'de oyuncaklarda yüzde 40 indirim! (TARIM KREDİ 22-28 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde indirimler sürüyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde yarın oyuncaklarda yüzde 40 indirim var. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 22-28 Nisan 2025 tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde 22-28 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 22-28 Nisan tarihlerinde Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne hangi ürünler geliyor? Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 22-28 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Tarım Kredi 22-28 Nisan aktüel ürünler kataloğu…

Tarım Kredi'de oyuncaklarda yüzde 40 indirim! (TARIM KREDİ 22-28 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SOLO KAĞIT HAVLU 16'LI

Fiyat: 154,90 TL

DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU ÇAM FERAHLIĞI 3240 ML

Fiyat: 149,90 TL

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Tarım Kredi'de oyuncaklarda yüzde 40 indirim! (TARIM KREDİ 22-28 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 1 KG

Fiyat: 209,90 TL

TARSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 GRAM

Fiyat: 205 TL

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Tarım Kredi'de oyuncaklarda yüzde 40 indirim! (TARIM KREDİ 22-28 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

23 NİSAN'A ÖZEL OYUNCAKLARDA YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

CITY İTFAİYE SETİ 18 CM

Fiyat: 245 TL

ŞİRİN BEBEK PASTALI

Fiyat: 252 TL

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Tarım Kredi'de oyuncaklarda yüzde 40 indirim! (TARIM KREDİ 22-28 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SALI FIRSATI

TARIM KREDİ DONUK DANA KIYMA 400 GRAM

Fiyat: 155 TL

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