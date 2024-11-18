Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Can Verel dahil oldu! Can Verel kimdir?
Uzak Şehir dizisine Can Verel dahil oldu. Can Verel’in hayatı ve hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Can Verel kimdir? Can Verel hangi dizi ve filmlerde rol alıştır? İşte detaylar…
Can Verel kimdir?
12 Nisan 1982 yılında Fransa’da doğan Can Verel, Türk oyuncudur. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel ve sinema sanatçısı Bahar Erdeniz'in oğludur.
1982 yılında Fransa'da doğan Can Verel ailesinin tek çocuğudur. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim almıştır.
Birçok dizide rol alan oyuncu Yemin dizisinde oynadığı Kemal Tarhun karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. İlk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır.
Can Verel hangi dizi ve filmlerde rol alıştır?
Omuz Omuza (2004)
Selena (2006)
Gemilerde Talim Var (2007)
Hayat Güzeldir (2008)
Arka Sokaklar (2011)
Papatyam (2009-2011)
İstanbullu Gelin (2017)
Sen Anlat Karadeniz (2018)
Yemin (2019-2022)
Leylifer (2023)
Torun Davası (2024)
Para Nerede (2024)
Bodrum Seferi (2024)
Uzak Şehir (2024)