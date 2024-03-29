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  4. Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Mart 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Mart 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimleri devam ediyor. ŞOK market 30 Mart cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın kompresörden, oto minderine, direksiyon kılıfından, dolaplara, Playstation 5'ten, beyaz eşyaya kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi üründe indirim var? İşte detaylar...

Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Mart 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Kablosuz Kompresör 799 TL

Kompresör 499 TL

500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL

Oto Cam Sileceği 39,95 TL

Direksiyon Kılıfı 99,95 TL

Oto Minderi 149 TL

4 parça Oto Paspas 299 TL

450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL

300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL

Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL

3'lü Oto Güderi 34,95 TL

Telefon Tutucu 79,95 TL

Vantuz Telefon Tutucu 119 TL

Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL

Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL

S-link Şarj Kiti Tip-C'den Tip C'ye / Lightning 199 TL

Hytech Spiral Aux Kablo 29,95 TL

Kablosuz Kulaklık Transmitter 99,95 TL

S-link Bt240 RGB FM Transmitter 199 TL

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Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Mart 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

Efes 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı Beyaz 1.399 TL

5 Raflı Metal Kitaplık 1.299 TL

Trend Komidin 679 TL

Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto Ve Duvar Askısı 1.899 TL

Defne Vestiyer Portmanto Takım Beyaz 3.399 TL

2 Kapaklı 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.049 TL

Dilek Kitaplık Beyaz 2.499 TL

9 Sepetli Oyuncak Dolabı Çok Amaçlı Renkli 1.399 TL

Makine Üstü, Banyo, Çamaşır, Havlu Dolabı 929 TL

İstanbul / Londra Orta Sehpa 589 TL

Basic 2 Kapaklı İki Bölmeli Açık Raflı Ayakkabılık 1.199 TL

Elif 3'lü Üçgen / Yuvarlak Zigon Sehpa 639 TL

Retro Komidin Beyaz / Meşe 479 TL

Moon 3'lü Zigon Ve Servis Sehpası Beyaz Alt Üst 689 TL

Aynalı Banyo Dolabı 729 TL

2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap Antrasit 1.799 TL

Elit TV Sehpası 599 TL

Esila Makine Üstü Dolap 899 TL

2 Kapaklı 4 Raflı Ayakkabılı Cordoba 1.299 TL

Balneo Çok Amaçlı Aynalı Banyo Dolabı 1.149 TL

Banyo Dolabı Tek Çekmece İki Kapaklı Beyaz 1.199 TL

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Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Mart 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

Sony PS5 Slim 1TB Digital Console 20.499 TL

Ofis Tipi Hava Temizleyici 1.399 TL

Alf Hero Buharlı Temizleyici 2.699 TL

Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

Philips Daily Collection Smoothie Blender 1.599 TL

Hoover Dikey Şarjlı Süpürge 5.399 TL

Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 15.999 TL

Altus 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.799 TL

Zwilling Granit Derin Kızartma Tavası 1.499 TL

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Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Mart 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 4

Rose Duvar Askısı 479 TL

Selçuk Portmanto 3.659 TL

Ada Portmanto 4.999 TL

Meryem TV Sehpası 929 TL

2 Raflı Metal Portmanto 849 TL

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