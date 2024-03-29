Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Mart 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimleri devam ediyor. ŞOK market 30 Mart cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın kompresörden, oto minderine, direksiyon kılıfından, dolaplara, Playstation 5'ten, beyaz eşyaya kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi üründe indirim var? İşte detaylar...
Kablosuz Kompresör 799 TL
Kompresör 499 TL
500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL
Oto Cam Sileceği 39,95 TL
Direksiyon Kılıfı 99,95 TL
Oto Minderi 149 TL
4 parça Oto Paspas 299 TL
450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL
300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL
Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL
3'lü Oto Güderi 34,95 TL
Telefon Tutucu 79,95 TL
Vantuz Telefon Tutucu 119 TL
Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL
Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL
S-link Şarj Kiti Tip-C'den Tip C'ye / Lightning 199 TL
Hytech Spiral Aux Kablo 29,95 TL
Kablosuz Kulaklık Transmitter 99,95 TL
S-link Bt240 RGB FM Transmitter 199 TL
Efes 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Boy Dolabı Beyaz 1.399 TL
5 Raflı Metal Kitaplık 1.299 TL
Trend Komidin 679 TL
Plus Aynalı Vestiyer Ayakkabılık Portmanto Ve Duvar Askısı 1.899 TL
Defne Vestiyer Portmanto Takım Beyaz 3.399 TL
2 Kapaklı 3 Bölmeli Ayakkabılık 1.049 TL
Dilek Kitaplık Beyaz 2.499 TL
9 Sepetli Oyuncak Dolabı Çok Amaçlı Renkli 1.399 TL
Makine Üstü, Banyo, Çamaşır, Havlu Dolabı 929 TL
İstanbul / Londra Orta Sehpa 589 TL
Basic 2 Kapaklı İki Bölmeli Açık Raflı Ayakkabılık 1.199 TL
Elif 3'lü Üçgen / Yuvarlak Zigon Sehpa 639 TL
Retro Komidin Beyaz / Meşe 479 TL
Moon 3'lü Zigon Ve Servis Sehpası Beyaz Alt Üst 689 TL
Aynalı Banyo Dolabı 729 TL
2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap Antrasit 1.799 TL
Elit TV Sehpası 599 TL
Esila Makine Üstü Dolap 899 TL
2 Kapaklı 4 Raflı Ayakkabılı Cordoba 1.299 TL
Balneo Çok Amaçlı Aynalı Banyo Dolabı 1.149 TL
Banyo Dolabı Tek Çekmece İki Kapaklı Beyaz 1.199 TL
Sony PS5 Slim 1TB Digital Console 20.499 TL
Ofis Tipi Hava Temizleyici 1.399 TL
Alf Hero Buharlı Temizleyici 2.699 TL
Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL
Philips Daily Collection Smoothie Blender 1.599 TL
Hoover Dikey Şarjlı Süpürge 5.399 TL
Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 15.999 TL
Altus 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.799 TL
Zwilling Granit Derin Kızartma Tavası 1.499 TL
Rose Duvar Askısı 479 TL
Selçuk Portmanto 3.659 TL
Ada Portmanto 4.999 TL
Meryem TV Sehpası 929 TL
2 Raflı Metal Portmanto 849 TL