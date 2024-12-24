Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Onur Bilge dahil oldu! Onur Bilge kimdir?

Mezun olduktan sonra Sahnekarlar, BBŞT, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Craft, Bagaj, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi topluluklar ve kurumlarda tiyatro yaşamına devam etti. Hala Sadri Alışık Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almaktadır.

Onur Bilge, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2005 yılından itibaren Kırık Kanatlar, Gülperi, Kırmızı Oda, Yeşilçam, Kaderimin Oyunu, Ömer gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.