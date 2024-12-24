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Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Onur Bilge dahil oldu! Onur Bilge kimdir?

Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Onur Bilge dahil oldu. Dizide Onur Bilge, Serdar’ın kardeşi Aytunç karakterini canlandıracak. Peki, Onur Bilge kimdir? Onur Bilge hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Onur Bilge dahil oldu! Onur Bilge kimdir? - Sayfa 1

Onur Bilge kimdir?

18 Şubat 1983 yılında Tunceli’de doğan Onur Bilge, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İlköğretimini Tunceli’de tamamladı. İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni okurken tesadüfen tiyatroyla tanıştı.

Kapsamlı bir tiyatro eğitimi almak için, mühendisliği bırakıp Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Oyunculuk Bölümü’ne girdi. Okuduğu yıllarda okul oyunlarında, çeşitli dizilerde, tv programlarında ve kısa filmlerde oynadı. Oyunculuk bölümünde sergilediği ‘Woyzeck’ adlı oyunla 2011 Arda Kanpolat En İyi Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

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Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Onur Bilge dahil oldu! Onur Bilge kimdir? - Sayfa 2

Mezun olduktan sonra Sahnekarlar, BBŞT, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Craft, Bagaj, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi topluluklar ve kurumlarda tiyatro yaşamına devam etti. Hala Sadri Alışık Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almaktadır.

Onur Bilge, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2005 yılından itibaren Kırık Kanatlar, Gülperi, Kırmızı Oda, Yeşilçam, Kaderimin Oyunu, Ömer gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Onur Bilge dahil oldu! Onur Bilge kimdir? - Sayfa 3

Onur Bilge hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Film ve  diziler 

Ömer (2022)

Ben Gri (2022)

Müjde (2022)

Kaderimin Oyunu (2021)

Yeşilçam (2021)

Kırmızı Oda (2021)

Yarım Kalan Aşklar (2021)

Beni Çok Sev (2021)

Düğüm (2021)

Gülperi (2018)

Sükut Evi (2018)

Söz (2017-2018)

Rüya (2017)

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Yeni Bir Gün dizisinin kadrosuna Onur Bilge dahil oldu! Onur Bilge kimdir? - Sayfa 4

Umuda Kelepçe Vurulmaz (2016-2017)

Gamsız Hayat (2015)

Yeter (2015)

Vahyin İzinde (2014)

İncir Reçeli 2 (2014)

Eksik Sayfalar (2013)

Çalıkuşu (2013)

Kırık Kanatlar (2005) 

Tiyatro oyunları 

Beyaz Adam Ağacı Keser 2016   

Kafkas Tebeşir Dairesi 2013

Açıl Kafam Açıl 2012 

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