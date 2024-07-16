YKS TERCİH ROBOTU 2024 | YÖK Atlas tercih robotu ile tercih nasıl yapılır? 2024 YKS kaç kişi girdi?
YKS tercih robotu 2024, ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçları sonrasında adaylar tarafından gündemde. YKS sonuç sorgulama yapan üniversite adayları artık en iyi okula girmek adına YKS tercih robotu kullanarak seçim yapacak. Bunun için YÖK ATLAS tercih robotu en çok kullanılan sistemlerden. Özellikle 2024 YKS baraj puanı ve sınava katılım sayısının da etkili olacağı tercihler öncesinde, "Üniversite tercihleri nasıl yapılır 2024, AYT TYT YKS tercihleri nasıl yapılır, YKS'de hangi puanla tercih yapılır?" gibi sorular masada. İşte YKS tercih kılavuzu 2024...
YKS tercih robotu 2024, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavlarının sonuçlarının açıklanmasıyla gündemde. ÖSYM YKS sonuçlarını beklenilenden daha erken bir tarihte açıklayarak yine öğrencileri heyecanlandırdı. YKS sınav sonuç sorgulama işlemini yapan adaylar aldıkları puana göre, YKS tercih robotu üzerinden en sağlıklı seçimleri yapmak istiyor. Bunun için geçtiğimiz yıllarda YÖK ATLAS tercih robotu en doğru tahminleri yapmıştı. Puanlara göre YÖK Atlas tercih robotu kullanmak için haberimizin en aşağısına kadar inebilirsiniz. Bu noktada YKS tercih kılavuzu 2024'e bağlı kalarak, "Üniversite tercihleri nasıl yapılır 2024? YKS tercihleri nasıl yapılır, YKS tercih nereden bakılıyor" gibi soruların cevapları merek konusu. İşte YKS tercih robotu 2024 ile YKS tercih işlemler...
YKS TYT AYT 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 ile alan bölümler TIKLA ÖĞREN
YKS TERCİH ROBOTU 2024
YKS tercih robotu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite ve bölüm tercihi yapacak adaylara rehberlik eden bir araçtır. Adayların sınav puanları, başarı sıralamaları ve kişisel tercihlerini dikkate alarak, onlara uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini sunar. Bu robot, tercih sürecini kolaylaştırmak ve adayların bilinçli tercihler yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Piyasada çok fazla YKS tercih robotu olsa da en sağlıklı ve en güvenilir olanı YÖK Atlas tercih robotudur.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR 2024?
YÖK Atlas Tercih Robotu ile tercih yapmak için, öncelikle YÖK Atlas'ın resmi web sitesine gidin ve "Tercih Robotu" sekmesini seçin. Ardından, ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarını ve puanlarınızı girerek tercih robotunu başlatın. İlgilendiğiniz üniversite, bölüm ve şehir gibi kriterlere göre filtreleme yaparak size uygun programları listeleyin. Programlar hakkında detaylı bilgileri inceleyin, önceki yıllara ait taban ve tavan puanları, kontenjan bilgileri gibi verileri karşılaştırın. Tercih listenizi oluştururken, puanınıza ve sıralamanıza uygun, aynı zamanda isteklerinize en yakın programları sıralı bir şekilde ekleyin. Listeyi oluşturduktan sonra, tercihlerinizin doğruluğunu kontrol edin ve ÖSYM'nin tercih sistemine girerek tercihlerinizi kaydedin.
2024 YKS KAÇ KİŞİ GİRDİ?
Osym.gov.tr'den edinilen bilgilere göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu bildirdi.