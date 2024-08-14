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  4. BofA’dan dev hisse alımı! 5 hisseye 2 milyardan fazla yatırdı

BofA’dan dev hisse alımı! 5 hisseye 2 milyardan fazla yatırdı

Borsa İstanbul’daki hisseleri satın almaya devam eden BofA, tam 2 milyar TL değerinde alım gerçekleştirdi.

BofA’dan dev hisse alımı! 5 hisseye 2 milyardan fazla yatırdı - Sayfa 1

Milyonlarca yatırımcısıyla günden güne büyüyen Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcı sayısı da artıyor. Söz konusu hisse alımlarını gerçekleştiren yabancı yatırımcılardan biri de Ban of America (BofA) oldu. Kara Pazartesi olarak adlandırılan ve milyonlarca küçük yatırımcının kaçmasına neden olan gün ciddi hisse alımı gerçekleştiren BofA, portföyünü genişletmeye devam ediyor.

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BofA’dan dev hisse alımı! 5 hisseye 2 milyardan fazla yatırdı - Sayfa 2

2 MİLYAR TL’DEN FAZLA ALIM YAPILDI

Bank of America Salı günü en çok net alım yapan kurum olurken yatırımcıların ilgi ile takip ettiği alım verileri de paylaşıldı.

BofA müşterilerinin alım satımına aracılık ettiği hisseler içerisinde en çok alım yapılan hisselerde

  • Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

dikkat çekerken bu hisseleri

  • Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
  • Akbank T.A.Ş. (AKBNK) ve
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) gibi hisseler takip etti.

BofA, Bist100 endeksinin yükseldiği seansta 2,01 milyar TL net alışla günü geride bıraktı.

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BofA’dan dev hisse alımı! 5 hisseye 2 milyardan fazla yatırdı - Sayfa 3

BofA’NIN ALIM YAPTIĞI HİSSELERİN TAMAMI

BofA’nın 13 Ağustos’ta gerçekleştirdiği alımların tamamı şu şekilde:

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) - 256.368.888

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)- 241.729.736

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) - 154.036.845

Akbank T.A.Ş. (AKBNK) - 127.891.366

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) - 121.178.365

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) - 100.767.072

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) - 97.515.062

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) - 94.721.111

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) - 93.988.301

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) - 76.471.064

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