BofA’dan dev hisse alımı! 5 hisseye 2 milyardan fazla yatırdı

Milyonlarca yatırımcısıyla günden güne büyüyen Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcı sayısı da artıyor. Söz konusu hisse alımlarını gerçekleştiren yabancı yatırımcılardan biri de Ban of America (BofA) oldu. Kara Pazartesi olarak adlandırılan ve milyonlarca küçük yatırımcının kaçmasına neden olan gün ciddi hisse alımı gerçekleştiren BofA, portföyünü genişletmeye devam ediyor.