BofA’dan dev hisse alımı! 5 hisseye 2 milyardan fazla yatırdı
Borsa İstanbul’daki hisseleri satın almaya devam eden BofA, tam 2 milyar TL değerinde alım gerçekleştirdi.
Milyonlarca yatırımcısıyla günden güne büyüyen Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcı sayısı da artıyor. Söz konusu hisse alımlarını gerçekleştiren yabancı yatırımcılardan biri de Ban of America (BofA) oldu. Kara Pazartesi olarak adlandırılan ve milyonlarca küçük yatırımcının kaçmasına neden olan gün ciddi hisse alımı gerçekleştiren BofA, portföyünü genişletmeye devam ediyor.
2 MİLYAR TL’DEN FAZLA ALIM YAPILDI
Bank of America Salı günü en çok net alım yapan kurum olurken yatırımcıların ilgi ile takip ettiği alım verileri de paylaşıldı.
BofA müşterilerinin alım satımına aracılık ettiği hisseler içerisinde en çok alım yapılan hisselerde
- Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
dikkat çekerken bu hisseleri
- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
- Akbank T.A.Ş. (AKBNK) ve
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) gibi hisseler takip etti.
BofA, Bist100 endeksinin yükseldiği seansta 2,01 milyar TL net alışla günü geride bıraktı.
BofA’NIN ALIM YAPTIĞI HİSSELERİN TAMAMI
BofA’nın 13 Ağustos’ta gerçekleştirdiği alımların tamamı şu şekilde:
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) - 256.368.888
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)- 241.729.736
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) - 154.036.845
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) - 127.891.366
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) - 121.178.365
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) - 100.767.072
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) - 97.515.062
Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) - 94.721.111
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) - 93.988.301
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) - 76.471.064