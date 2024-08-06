JTI ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ (2024 AĞUSTOS): Güncel sigara fiyatları
JTI zamlı sigara fiyat listesi (2024 Ağustos). En çok tüketilen sigara markalarından JTI da PM’nin ardından zam kararı aldı. 5 Ağustos’ta sigara grubu fiyatlarını güncelleyen PM’de en düşük sigara 69 liraya yükselirken en pahalı sigara da 77 lira olmuştu. Günün erken saatlerinde zam haberini görenler ise adeta dumura uğradı. İşte güncel sigara fiyatları
JTI zamlı sigara fiyat listesi (2024 Ağustos). Güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz gün PM grubuna yapılan zam sonrası JTI grubu da zamlandı. Zam kararının ardından JTI grubunda da en düşük sigara 64 lira olurken en pahalı sigara da 78 liraya yükseldi. Tam fiyat listesi ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
JTI ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ (2024 AĞUSTOS)
JTI grubundaki sigaralara 3 ila 4 lira arasında zam geldi. Böylece en düşük sigara fiyatı 64 liraya kadar yükseldi. JTI grubundaki en pahalı sigara ise 78 lira ilse Winston oldu. İşte JTI zamlı sigara fiyatları tam listes:
· WINSTON Dark Blue & Deep Blue 68₺
· WINSTON Slender 69 ₺
· WINSTON 71 ₺
· WINSTON Slims 76
· WINSTON Xsence 78 ₺
· CAMEL Slender 65 ₺
· CAMEL Deep Blue 66 ₺
· CAMEL Black & White 67₺
· CAMEL Yellow & Brown 70 ₺
· LD Slims 65 ₺
· LD 65 ₺
· MONTE CARLO Slender 64₺
· MONTE CARLO 64₺
· CAMEL Yellow 100 (Gram) 155 ₺
Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
JTI grubuna gelen 4 liralık zammın ardından da sigara fiyatları epey yükseldi. İşte PM ve JTI sigara grubu zamlı fiyat tam liste:
PM:
PARLIAMENT Aqua Blue Slims 77 TL
PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 77 TL
PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL
PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 73 TL
MARLBORO Red Long 75 TL
MARLBORO Red / Touch 74 TL
MARLBORO Touch Blue/Gray / White 74 TL
MARLBORO EDGE 71 TL
MURATTI 71 TL
MURATTI BLU 70 TL
LARK 70 TL
CHESTERFIELD 69 TL
L&M 69 TL
MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 100 TL
JTI:
WINSTON Dark Blue & Deep Blue 68₺
WINSTON Slender 69 ₺
WINSTON 71 ₺
WINSTON Slims 76
WINSTON Xsence 78 ₺
CAMEL Slender 65 ₺
CAMEL Deep Blue 66 ₺
CAMEL Black & White 67₺
CAMEL Yellow & Brown 70 ₺
LD Slims 65 ₺
LD 65 ₺
MONTE CARLO Slender 64₺
MONTE CARLO 64₺
CAMEL Yellow 100 (Gram) 155 ₺