JTI ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ (2024 AĞUSTOS): Güncel sigara fiyatları

JTI zamlı sigara fiyat listesi (2024 Ağustos). Güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz gün PM grubuna yapılan zam sonrası JTI grubu da zamlandı. Zam kararının ardından JTI grubunda da en düşük sigara 64 lira olurken en pahalı sigara da 78 liraya yükseldi. Tam fiyat listesi ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.