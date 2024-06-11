Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları!
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde üç aydan fazla olmamak üzere, sigortalının çalışmadığı süre içinde ek bir gelir almasını sağlayan bir uygulamadır. Peki, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir? İşte kısa çalışma ödeneğine dair detaylar...
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir?
İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, işçinin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle işsizlik ödeneği almak için gerekli şartları karşılamış olması ve kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
Kısa çalışma ödeneğini başvurusu nasıl yapılır?
Kısa çalışma ödeneğine başvurmak için şu adımlar izlenir:
Öncelikle kısa çalışma ödeneği için talep formu doldurmalıdır.
Kısa dönem çalıştırılan işçi listesi hazırlanan listeye eklenmelidir.
Hazırlanan evraklar, İŞKUR'un e-posta adresine gönderilmelidir.
İŞKUR tarafından işletmeye temsilci atanır. Bu temsilciden gelen e-mail ile yapılan başvurunun geri dönüşü sağlanır.
Ayrıca;
Kısa çalışma ödeneği başvurusunda hazırlanacak olan işçi listesine emekli olarak çalışan işçiler yazılmamalıdır.
Müracaat edilen işçilerin son 3 yılda 450 gün prim ödemesinin yapılmış olması gerekir.
İşçinin son 60 günlük prim ödemesi eksiksiz şekilde yapılmalıdır.
İşçi bildirim listesinde işçilerin adres ve telefon bilgilerinin bulunması gerekir.
Bu ödenekten yararlanmak için işverenin SGK ya da vergi borcu olmamalıdır.
Kısa çalışma ödeneğine başvurmak için sektörel sınırlama var mı?
Kısa çalışma ödeneğine başvurmak için sektörel sınırlama getirilmemiştir. Mevzuatta belirtilen şartları yerine getiren işverenler, sektörlerine bakılmaksızın başvuru yapabilirler.