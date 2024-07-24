Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol'un hayatı ve kariyeri
Doğu Demirkol, Bilal Erdoğan yönetiminde yer aldığı TÜGVA'nın gençlik kampına katıldı. Peki, Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol'un hayatı ve kariyeri nasıl? İşte detaylar…
Doğu Demirkol kimdir?
6 Eylül 1988 yılında Ankara’da doğan Aydın Doğu Demirkol, Türk komedyen ve oyuncudur.
Önceleri sosyal medya üzerinden çeşitli güldürü videoları hazırlayan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Sonrasında Old City Comedy Club adlı mekânda stand-up gösterisi yaparken komedyen Murat Gençoğlu bir gün onu izleyip kendisinin de dahil olduğu BKM Mutfak'a davet edince 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Açık Mikrofon başlığıyla gösteriler yaptı. 2016 yılında Açık Mikrofon mezunları ünvanıyla Yavuz Günal, Tuna Kalınsaz, Murat Gençoğlu ve Yusuf Altıntaş ile birlikte Eski Açık başlığıyla stand-up gösterileri gerçekleştirdiler Buralardaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı televizyon programına konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sunması ile ekranlarda tanınmaya başladı.
Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi, DasDas Sahne ve Torium Sahne ile Ankara'da Yılmaz Güney Sahnesi gibi sahnelerde tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.
Doğu Demirkol’un kariyer hayatı
2016 yılında müzisyen Kalben Sağdıç ile birlikte rol aldıkları Garanti BBVA için çekilen skeç tarzındaki Fakat O Ne başlıklı beş dakikalık reklam filminde canlandırdığı karakter ile ayın sonunu getirmekte zorlanan bir adamın gündelik harcamalarla dramatikleşen hayatından ufak kesitler sundu.
2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı Zafer karakteri ile ilk sinema deneyimini edindi. Aynı yıl 71. Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimi gerçekleştirilen, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği Ahlat Ağacı filminde Sinan Karasu karakteriyle başrolde yer aldı.
2019 yılında APP başlıklı kısa filmde yer aldı. Aynı yıl Garanti Emeklilik için 25 bölümden oluşan Parayı Tutamayan Adam başlıklı mockumentary tarzındaki reklam filmlerinde bir türlü cebinde parayı tutamayan adamın geleceğini ve sevdiklerini kaybetmek üzereyken gelecek koçu ile tanışıp onun sayesinde parayı tutmayı öğrendiği karakteri canlandırdı.
2020 yılında TRT 1'de yayımlanan ve 19 bölüm süren Tutunamayanlar adlı televizyon dizisinde Tarık Şakrak karakterini canlandırdı. Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı başlıklı sinema filminde canlandırdığı Adem Ballı karakteri ile başrolü paylaştı. 2020 ve 2021 yıllarına veda ederken Dijital Platform GAİN'de 2 yıl üst üste yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterileri gerçekleştirdi.
2021 yılında internet platformu BluTV tarafından yayımlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki Doğu başlıklı dizide oynadı. Aynı yıl Ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde, Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.
2022 yılında FOX'ta yayımlanan, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı Maske Kimsin Sen? adlı yarışma programında Eda Ece, Melis Sezen ve Alican Yücesoy ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı. Aynı yıl Star TV'de yayımlanan Doğu Demirkol ile Alelade Show adlı talk show türündeki programı hazırlayıp sundu. Ayrıca Turkcell için Türkiye'nin Dijital Hikayeleri konulu reklam filmlerinde yer aldı.
2023'te 1 yıl aradan sonra yine internet platformu BluTV'de Doğu başlıklı dizisinin 2. sezonunu yayınladı. Nisan ayında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle ilk kez TRT 1'de yayımlanan, milli otomobil TOGG ile çekilen ilk yol hikâyesi türündeki, Geleceğin Rotası adlı sinema filminde başrol oynadı. Aynı yıl Aralık ayında önce Ölümlü Dünya 2 başlıklı sinema filminde ilkinde oldugu gibi yine Zafer adlı karakteri canlandırdı. Sonrasında ise; Zeki Demirkubuz'un yönettiği Hayat başlıklı sinema filminde yer aldı.
2024 yılı Ocak ayında vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı ilk sinema filmi olan Yaşam Koçu'nda başrolü Yağmur Tanrısevsin ile paylaştı.