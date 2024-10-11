Markette elimiz hep o ürünlere giderdi! İşte hileli süt, yoğurt, tereyağı ve peynir markaları
Herkes gündemine Köfteci Yusuf'u aldı ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesinde süt ve süt ürünlerinde yapılan hileler de gözden kaçmadı. İşte süt, yoğurt, kaşar peyniri, beyaz peynir, kaymak ve tereyağı ürünlerinde tespit edilen hileler.
Tarım ve Orman Bakanlığı, il il taklit ve tağşiş ürünlerini paylaştı. Süt ve süt ürünlerinde yapılan hile yöntemleri pes dedirtti. Ürünlerinin tamamının keçi sütü olduğunu iddia eden bir dondurmacıda keçi sütüne rastlanmadı, manda yoğurdu olarak satılan ürünün tamamı koyun yoğurdu çıktı. Ancak hepsi bu ürünlerle de sınırlı değil. İşte Bakanlığın açıkladığı tağşiş listesine göre süt, yoğurt, kaşar peyniri, beyaz peynir, kaymak ve tereyağı ürünlerinde tespit edilen hileli ürünlerin tamamı:
1. YİĞİTBEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-HASAN ÇAKALLI NUR YİĞİTBEY KAHVALTILIK TEREYAĞI Tereyağı % Yağ Oranının Düşük Olması
2. AS GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TEKSTİL NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KURPU TEREYAĞ/HAS Normal Tereyağ Bitkisel Yağ Tespiti
3. EMİRBEY LOJİSTİK PAZARLAMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EMİRBEY Tuzlu Tereyağı Süt Yağı Harici Yağ Tespiti