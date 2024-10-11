Markette elimiz hep o ürünlere giderdi! İşte hileli süt, yoğurt, tereyağı ve peynir markaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, il il taklit ve tağşiş ürünlerini paylaştı. Süt ve süt ürünlerinde yapılan hile yöntemleri pes dedirtti. Ürünlerinin tamamının keçi sütü olduğunu iddia eden bir dondurmacıda keçi sütüne rastlanmadı, manda yoğurdu olarak satılan ürünün tamamı koyun yoğurdu çıktı. Ancak hepsi bu ürünlerle de sınırlı değil. İşte Bakanlığın açıkladığı tağşiş listesine göre süt, yoğurt, kaşar peyniri, beyaz peynir, kaymak ve tereyağı ürünlerinde tespit edilen hileli ürünlerin tamamı: