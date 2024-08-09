Naci Görür'den Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı: Her an olabilir

"ADANA'DA BELİRLİ ÖLÇÜDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Adana'da bir deprem bekledikleri uyarısını yapan Görür, "Doğu Anadolu'nun Hatay'a kadar olan kısmı Doğu Anadolu Fayı değil; o Ölü Deniz Fayı'dır. Bingöl Karlıova'dan başlayan önce Elazığ depremini üreten ondan sonra Malatya, Kahramanmaraş depremi ve o depremin açığa çıkarttığı büyük enerjinin bir kısmının Adana havzasına transfer edildiğini düşünüyoruz. Dolasıyla Adana havzasında belirli ölçüde deprem bekliyoruz" diye konuştu.