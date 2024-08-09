Naci Görür'den Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı: Her an olabilir
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili, önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin fay hatlarında son günlerde artan hareketlilik dikkat çekiyor. Deprem uzmanları, hemen hemen her gün aktif fay hatlarıyla ilgili uyarılar yapıyor. Dün Adana'da meydana gelen 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Akdeniz'de de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür canlı yayınında, Adana'daki 3 depremi değerlendirirken fay hatlarına ilişkin yeni uyarılarda bulundu.
"DEPREM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
"Deprem fırtınası demek için bir neden yok" diyen Görür, "Yalnız birer dakika arayla 3 tane deprem meydana geldi. Adana havzasında bir deprem olabileceğini düşünüyoruz. Sebebi de Doğu Anadolu fayı. Yani Bingöl-Karlıova'dan başlayıp Kahramanmaraş'a kadar gelen Doğu Anadolu Fayı. Kahramanmaraş üzerinden de Batı'ya doğru, oradan da Adana havasına doğru saçaklanmakta" ifadelerini kullandı.
"ADANA'DA BELİRLİ ÖLÇÜDE DEPREM BEKLİYORUZ"
Adana'da bir deprem bekledikleri uyarısını yapan Görür, "Doğu Anadolu'nun Hatay'a kadar olan kısmı Doğu Anadolu Fayı değil; o Ölü Deniz Fayı'dır. Bingöl Karlıova'dan başlayan önce Elazığ depremini üreten ondan sonra Malatya, Kahramanmaraş depremi ve o depremin açığa çıkarttığı büyük enerjinin bir kısmının Adana havzasına transfer edildiğini düşünüyoruz. Dolasıyla Adana havzasında belirli ölçüde deprem bekliyoruz" diye konuştu.