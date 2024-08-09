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  4. Naci Görür'den Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı: Her an olabilir

Naci Görür'den Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı: Her an olabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili, önemli açıklamalarda bulundu.

Naci Görür'den Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı: Her an olabilir - Sayfa 1

Türkiye'nin fay hatlarında son günlerde artan hareketlilik dikkat çekiyor. Deprem uzmanları, hemen hemen her gün aktif fay hatlarıyla ilgili uyarılar yapıyor. Dün Adana'da meydana gelen 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Akdeniz'de de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Naci Görür'den Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı: Her an olabilir - Sayfa 2

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür canlı yayınında, Adana'daki 3 depremi değerlendirirken fay hatlarına ilişkin yeni uyarılarda bulundu.

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Naci Görür'den Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı: Her an olabilir - Sayfa 3

"DEPREM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Deprem fırtınası demek için bir neden yok" diyen Görür, "Yalnız birer dakika arayla 3 tane deprem meydana geldi. Adana havzasında bir deprem olabileceğini düşünüyoruz. Sebebi de Doğu Anadolu fayı. Yani Bingöl-Karlıova'dan başlayıp Kahramanmaraş'a kadar gelen Doğu Anadolu Fayı. Kahramanmaraş üzerinden de Batı'ya doğru, oradan da Adana havasına doğru saçaklanmakta" ifadelerini kullandı.

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Naci Görür'den Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı: Her an olabilir - Sayfa 4

"ADANA'DA BELİRLİ ÖLÇÜDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Adana'da bir deprem bekledikleri uyarısını yapan Görür, "Doğu Anadolu'nun Hatay'a kadar olan kısmı Doğu Anadolu Fayı değil; o Ölü Deniz Fayı'dır. Bingöl Karlıova'dan başlayan önce Elazığ depremini üreten ondan sonra Malatya, Kahramanmaraş depremi ve o depremin açığa çıkarttığı büyük enerjinin bir kısmının Adana havzasına transfer edildiğini düşünüyoruz. Dolasıyla Adana havzasında belirli ölçüde deprem bekliyoruz" diye konuştu.

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