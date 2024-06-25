Trakonya balığı nedir? Trakonya balığının özellikleri nelerdir?

Trakonya balığının özellikleri nelerdir?



Trakonya balığı sırtında ve solungaçlarında zehirli dikenlerin olduğu bir balık türü olmaktadır. Bu balıkların dikenlerinin bir insana batması sonucunda ağrının etkisini azaltmak için dikenin battığı bölgeye amonyak sürmek ve dayanılacak kadar sıcak suya tutmak gerekmektedir.



Trakonya balığının zehri oldukça kuvvetli olduğu için vücutta uzuv kaybına neden olabilmektedir. Bu balık türünün yassı bir vücut yapısı bulunmaktadır. Alt çene yapısı üst çene yapısından daha uzun olan bu balığın zehri ölse dahi devam etmektedir.