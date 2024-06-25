Trakonya balığı nedir? Trakonya balığının özellikleri nelerdir?
Yalova'da 31 yaşındaki Burak Ulusoy, oltasına takılan zehirli trakonya balığına temas edince hastanelik oldu. Bu haberin ardından trakonya balığının ne olduğu ve trakonya balığının özellikleri araştırılmaya başlandı. Peki, Trakonya balığı nedir? Trakonya balığı özellikleri nelerdir? İşte detaylar…
Trakonya balığı
Trakunya, trakonya ya da çarpan balığı , Trachinidae familyasının Trachinus cinsinden bentik ve dip zehirli bir deniz balığıdır. Norveç'ten Fas'a, Akdeniz'e, Ege'ye ve Karadeniz'e kadar uzanan doğu Atlantik kıyı şeridi boyunca yaygın olarak dağılmaktadır. Balıklar, diğer sulara göç etmeden önce Birleşik Krallık'taki Leicester'den gelir. Sığ sulardan 150 metreye kadar değişen derinliklerde, çoğunlukla çamurlu veya kumlu zeminlerde yaşadığı gösterilmiştir
Trakonya balığının özellikleri nelerdir?
Trakonya balığı sırtında ve solungaçlarında zehirli dikenlerin olduğu bir balık türü olmaktadır. Bu balıkların dikenlerinin bir insana batması sonucunda ağrının etkisini azaltmak için dikenin battığı bölgeye amonyak sürmek ve dayanılacak kadar sıcak suya tutmak gerekmektedir.
Trakonya balığının zehri oldukça kuvvetli olduğu için vücutta uzuv kaybına neden olabilmektedir. Bu balık türünün yassı bir vücut yapısı bulunmaktadır. Alt çene yapısı üst çene yapısından daha uzun olan bu balığın zehri ölse dahi devam etmektedir.
Trakonya balığı Akdeniz'in en zehirli balıklarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu balıklar Haziran ve Ağustos aylarında yumurta bırakmaya başlamaktadırlar. Su altında tek başına kalmaktan hoşlanan bu balıkları avlamak oldukça güç olmaktadır. Sürüler halinde dolaşmayan bu balıklar tesadüfen yakalanmaktadırlar.
Trakonya balığının avcılığı, başka balıkların avcılığı yapılırken tesadüfen yakalanması ile olur. Olta balıkçılığı, trol balıkçığı ve ağ ile yapılan balıkçılıkta denk gelme suretiyle bu balıklar yakalanmaktadır.