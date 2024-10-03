iPhone'un pil ömrünü uzatan 5 tüyo; Öğrendiğnizde şarj kablosuna bağımlı yaşamayacaksınız
Android telefonlara kıyasla iPhone'ların pil tüketimi biraz daha fazla. Her ne kadar iOS işletim sistemi ile optimize edilse de pil ömrü ne yazık ki beklentilerin altında kalıyor. Neyse ki birkaç adımda iPhone pil ömrünü artırabilirsiniz. İşte daha uzun pil ömrü için iPhone'larda yapmanız gereken ayarlar.
Apple, her yıl milyonlarca iPhone satışı gerçekleştiriyor. Pahalı fiyatına rağmen yok satan bu telefonlar, dünyanın dört bir yanında geniş kullanıcı kitlesine sahip. Her ne kadar dünyada en çok satan telefonlarından biri iPhone olsa da, ne yazık ki pil ömrü yıllardır istenilen noktaya gelmedi.
En eski iPhone'dan en yenisine kadar Apple, pil boyutlarını yıllar içerisinde halen iyileştiremedi. iPhone 16 serisinde bu açığın giderildiği aktarılırken, daha eski modeller için durum giderek kötüleşiyor. Neyse ki pil ömrünü artırmanın püf noktaları var. İşte iPhone pil ömrünü uzatacak ve mutlaka yapmanız gereken ayarlar...
Pil sağlığını kontrol edin
İlk olarak iPhone'un pil sağlığını kontrol edin. Eğer 80 seviyesinin altına geldiyse pilinizi değiştirmeniz gerekecektir.
Arka plan uygulama yenilemeyi sınırlandırın
Telefon ayarlarına girip, ardından arka plan uygulama yenileme kısmına gelerek, arka planda çalışan gereksiz uygulamaları sınılandırabilirsiniz.