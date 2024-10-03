iPhone'un pil ömrünü uzatan 5 tüyo; Öğrendiğnizde şarj kablosuna bağımlı yaşamayacaksınız

Apple, her yıl milyonlarca iPhone satışı gerçekleştiriyor. Pahalı fiyatına rağmen yok satan bu telefonlar, dünyanın dört bir yanında geniş kullanıcı kitlesine sahip. Her ne kadar dünyada en çok satan telefonlarından biri iPhone olsa da, ne yazık ki pil ömrü yıllardır istenilen noktaya gelmedi.