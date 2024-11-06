37 yıllık narenciye üreticisi gizli sırrını açıkladı : Limon kabuklarını sakın çöpe atmayın
Limon kabuklarını çöpe atıyorsunuz hemen vazgeçin. Adana'da 37 yıldır narenciye üretimi yapan çiftçi Mehmet Ağa, sır gibi sakladığı limon kabuğu kullanım alanlarını açıkladı
Limon, C vitamini bakımından en faydalı ürünlerin başında gelmektedir. Adana, Mersin, Antalya gibi illerimizde yoğunlukla yetiştirilen limon, özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlendirir.
Eğer limonu sıktıktan sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız, tahmin ettiğinizden de büyük yanlış içerisindesiniz. 37 yıllık narenciye uzmanı çoğu kişiden sakladığı sırrı açıkladı. Limon kabukları, ev temizliği ve güzellik bakımı konularında pek çok yarar getiriyormuş.
İşte işinizi kolaylaştıracak ve hayatınıza değer katacak limon kabuğunun bazı kullanım alanları:
EN DOĞAL BÖCEK UZAKLAŞTIRICI
Limon kabukları, evinize dadanan böcekleri uzak tutmak adına oldukça tesirli bir çözümdür. Özellikle mutdak dolaplarına ve fayanslara yerleştireceğiniz limon kabukları, zararlı böcekleri ve karıncaları evlerden uzak tutar.
LİMON KABUĞU ÇAYI
C vitamini ve antioksidan deposu limon kabuğu, sindirimi kolaylaştırır, düzenli kilo vermenin önünü açar, pH seviyenizi dengeler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Dilim dilim doğradığınız bir yemek kaşığı limon kabuğunu bardağa ekleyin. Üzerine kaynar su döküp ağzını kapatın. 10 dakika beklettikten sonra süzün. Bal ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra için.