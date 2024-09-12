Bill Gates dünyayı uyardı: Bu 2 felaket yakın zamanda gerçekleşebilir!
ABD'li milyarder Bill Gates, iki olası felaket konusunda dünyayı uyardı.
Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates, CNBC Make It'e verdiği son demeçte en çok korktuğu iki olası felaketten bahsetti.
Büyük savaş ve pandemi tehlikesi
"Günümüz dünyasındaki çok fazla huzursuzluk 'büyük bir savaşı' tetikleyebilir" diyen Gates, "Eğer büyük bir savaştan kaçınırsak büyük ihtimalle önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandemi olacak" şeklinde konuştu.
ABD'ye eleştiri
Amerika Birleşik Devletleri'ne eleştirilerde de bulunan Gates, "Dünyanın liderlik etmesini ve model olmasını beklediği ülke, bu beklentilerin gerisinde kaldı" ifadelerini kullandı.
Gates, 2022 yılında "Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleyebiliriz" adlı bir kitap yazmış ve hükümetleri 2020'de yeterince hazırlıklı olmadıkları konusunda uyarmıştı.