Bill Gates dünyayı uyardı: Bu 2 felaket yakın zamanda gerçekleşebilir!

Büyük savaş ve pandemi tehlikesi

"Günümüz dünyasındaki çok fazla huzursuzluk 'büyük bir savaşı' tetikleyebilir" diyen Gates, "Eğer büyük bir savaştan kaçınırsak büyük ihtimalle önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandemi olacak" şeklinde konuştu.