Çalışkan mısınız yoksa zeki mi? Resimde ilk gördüğünüz hayvan doğruyu söylüyor

ÖRÜMCEK Mİ GÖRDÜNÜZ?

Zekâsını ve hafızasını iyi kullanan bir yapınız var. Siz size yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmuyorsunuz. Hafızanız güçlü ama çöp gibi. Girdiğiniz ortamlarda ayırt edilebilir birçok özelliğiniz var. Bunlardan biri azminiz diğeri ise renkli kişiliğiniz. Hisleriniz çok kuvvetli. Birçok şeyin kokusunu önceden alıyorsunuz. Bir işte plan sırasına önem veren bir yapınız var.

Kaynak: aksam.com.tr

Derleme: ekonomim.com