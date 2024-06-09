Eyyam-ı bahur nedir?

Eyyam-ı bahur, halk arasında "çöl sıcakları" ya da "cehennem sıcakları" olarak da bilinen "boğucu sıcak" anlamına gelen Arapça kökenli Türkçe bir sözcüktür. Eyyam-ı bahur Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında olurken, Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına olmaktadır.