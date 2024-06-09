Eyyam-ı bahur nedir?
Eyyam-ı bahur, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamaların ardından sorgulanan konular arasında yerini almaya başladı. Peki, eyyam-ı bahur ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları nedir? İşte detaylar...
Halk arasında "çöl sıcakları" olarak da bilinen eyyam-ı bahur Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Temmuz sonu ve Ağustos başında yaşanan eyyam-ı bahur her iki yarımküre de yaşanmaktadır.
Eyyam-ı bahur nedir?
Eyyam-ı bahur, halk arasında "çöl sıcakları" ya da "cehennem sıcakları" olarak da bilinen "boğucu sıcak" anlamına gelen Arapça kökenli Türkçe bir sözcüktür. Eyyam-ı bahur Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında olurken, Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına olmaktadır.
Bu döneme dikkat!
Eyyam-ı bahur döneminde kalp hastaları çok fazla dışarı çıkmamalıdır. Orman yangınları, demiryollarında rayların genleşmesi gibi kötü durumlar eyyam-ı bahur döneminde gerçekleşir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.
Eyyam-ı bahur döneminde; saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalıdır. Bol su içilmeli ve güneş kremi kullanılmalıdır.