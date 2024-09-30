Görme yeteneğini artıran baharat - 1 çay kaşığı bile gözleri şahin gibi yapıyor
Görme yeteneğini artıran baharat belli oldu. Bu baharat sayesinde şahin gibi gözlere sahip olacaksınız.
Yapılan araştırmalar sonucunda bu baharatın tüketilmesi neticesinde gözlerin görme seviyesinde artış yaşandığı açıklandı. Aynı zamanda baharatın düzenli bir şekilde kullanımında göz sağlığını koruduğu ve olumlu yönde etkisi olduğu söylendi.
Görme kabiliyetini en yüksek seviyeye çıkaran bu baharat, içerdiği B6 vitamini, C vitamini, folik asit ve antioksidanlar sayesinde göz sağlığını korumakta ve gözlerin çok daha iyi görmesine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle periyodik şekilde bu baharatı tüketmek, görme yeteneği artırmak için önemli bir hamle olabilir.
İtalya merkezli bir grup bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, her gün 20 mg safran baharatı alan insanların 3 ayda görüş mesafelerinin arttığı tespit edildi. Günümüzün en faydalı baharatlarından biri olarak gösterilen safran, körlüğün sebebi olarak gösterilen sarı nokta hastalığına yakalanma riskini de azaltıyor.
GÖRME YETENEĞİNİ ARTIRIYOR, GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR
Acibadem.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Safran, göz sağlığı için de faydalıdır. İçerdiği antioksidanlar, makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatabilir. Araştırmalar, safranın görme keskinliğini artırabileceğini ve retinal hücreleri koruyabileceğini göstermektedir. Crocin, retinadaki hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olur ve görme yeteneğini destekler.