Göz kanlanması nedir? Göz kanlanması neden olur?

Göz kanlanmasının nedenleri nelerdir?

-Konjonktivit veya keratit gibi göz enfeksiyonları, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar gözde kızarıklığa ve kanlanmaya ve kan damarlarının genişlemesine neden olur.

-Uzun süre bilgisayar veya cep telefonu ekranına odaklanmak, az ışıkta kitap okumak göz yorgunluğuna neden olabilir. Göz yorgunluğu ise gözlerde kanlanmaya neden olur.

-Gözlerin yeterince nemlenmemesi durumunda göz kuruluğu ortaya çıkabilir. Göz kuruluğu, göz yüzeyinde tahrişe ve kan damarlarının genişleyerek gözün kanlanmasına sebep olabilir.

-Göz yüzeyine veya içine yapılan travmalar, gözde kızarıklığa neden olabilir.