Göz kanlanması nedir? Göz kanlanması neden olur?
Göz kanlanması, gözün beyaz ve şeffaf bölümünü ve göz kapaklarının içini kapsayan tabaka olan konjoktiva yüzeyindeki damarların genişlemesi sonucu oluşan göz rahatsızlığıdır. Peki, göz kanlanması nedenleri nedir? Göz kanlanması nasıl geçer? İşte göz kanlanmasına dair detaylar…
Göz kanlanmasının nedenleri nelerdir?
-Konjonktivit veya keratit gibi göz enfeksiyonları, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar gözde kızarıklığa ve kanlanmaya ve kan damarlarının genişlemesine neden olur.
-Uzun süre bilgisayar veya cep telefonu ekranına odaklanmak, az ışıkta kitap okumak göz yorgunluğuna neden olabilir. Göz yorgunluğu ise gözlerde kanlanmaya neden olur.
-Gözlerin yeterince nemlenmemesi durumunda göz kuruluğu ortaya çıkabilir. Göz kuruluğu, göz yüzeyinde tahrişe ve kan damarlarının genişleyerek gözün kanlanmasına sebep olabilir.
-Göz yüzeyine veya içine yapılan travmalar, gözde kızarıklığa neden olabilir.
-Glakom (göz tansiyonu) kan damarlarına zarar verebilir ve gözde kızarıklığa neden olabilir.
-Kontakt lenslerin hijyen kurallarına uygun kullanılmaması ve uzun süre kullanılması göz kanlanmasına neden olur.
-Herhangi bir kimyasal maddenin göze temas etmesi göz kanlanmasına neden olabilir. Bu durumda gözler hemen bol su ile yıkanmalıdır.
-Uykusuzluk, göz kanlanmasına neden olan faktörlerin içinde yer alır. Çocuklar 9 ile 11 saat, yetişkinler ise 7 ile 9 saat uyumalıdır.
Göz kanlanmasının belirtileri nelerdir?
Gözde kızarıklık, göz kapaklarının birbirine yapışması ve şişmesi, gözde sulanma, kaşıntı, gözde batma ve yabancı cisim varmış hissi, ağrı, yanma göz kanlanmasının belirtilerindendir.
Göz kanlanması nasıl geçer?
Göz kanlanmasının tedavisi, kanlanmaya neden olan hastalığa göre değişkenlik gösterir. Göz kanlanması tedavisi için genellikle göz damlaları önerilir. Doktor muayenesi sonrasında şişlikler için steroid içeren göz damlaları, bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotikli damlalar, ağrıların geçmesi için ağrı kesici içeren göz damlaları, viral enfeksiyonlar için ise antiviral göz damlaları verilir. Eğer gözde bulunan ve kanlanmaya neden olan damarlarda ciddi yaralanmalar söz konusuysa hastaya lazer cerrahisi uygulanabilir.