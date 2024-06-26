Hem lezzetli hem şifa deposu! Böğürtlen çayının faydaları saymakla bitmiyor
Böğürtlen çayı, kırmızı orman meyve çayları arasında yer alan bir bitki çayıdır. İçerdiği A, B1, B2, B3, B6, C, E ve K vitaminleri ve demir, magnezyum, fosfor, çinko, kalsiyum, folik asit, potasyum ile şifa deposu olan böğürtlen çayının pek çok faydası vardır. Peki, böğürtlen çayının faydaları nelerdir? Nasıl hazırlanır? İşte detaylar…
Böğürtlen çayının faydaları
Göz sağlığını korur.
Kan basıncını doğrudan etkileyerek kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur
Beyin sağlığını destekler.
Kadın hastalıklarına karşı korur.
Zengin C vitamini içeriği ile kemik dokularını kuvvetlendirir.
Grip, nezle gibi solunum yolu hastalıklarına karşı etkin bir koruma sağlar.
Kan şekerini dengeler.
Cildi sıkılaştırır. Böğürtlen, hem ince çizgilerin hem de kırışıklık görünümünü azaltmaya çalışan antiinflamatuar özelliklere sahiptir.
İdrar yollarında oluşan enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur.
Tansiyonu dengeler. Kötü kolesterolün düşürülmesine yardım eder.
Vücudun yağ dengesini koruyucu bir etkiye sahiptir.
İçeriğinde bulunan K vitamini ile kanın pıhtılaşmasına yardımcı olarak yaralar üzerinde olumlu etkiler sağlar.
Ağız içinde bakteri oluşumunu engeller.
Bağırsakları düzenleyerek sindirim sistemine yardımcı olur.
Böğürtlen çayı ne zaman içilmelidir?
Böğürtlen çayını günde 2 bardağı aşmamak kaydıyla içebilirsiniz. Ara öğünlerde ya da yemek sonrası sindirim sorunlarını engellemek için de tüketebilirsiniz. Grip ya da nezle durumunda öğlen saatlerinde böğürtlen çayı içerek bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesini sağlayabilirsiniz. Hazır olarak satılan böğürtlen çaylarının yanı sıra aktardan taze böğürtlen satın alarak kendiniz de demleyebilirsiniz. Kendi yaprağından yapıldığında daha ağır ve baharatlı bir tadı olduğundan tatlandırmak için bal ya da şeker ilave edilebilir.
Böğürtlen çayı nasıl hazırlanır?
Böğürtlen çayını hazırlarken ilk önce kurutulan böğürtlen yaprakları bir demliğe konulur. Sonra bu yaprakların üzerine kaynamış su eklenerek 10 dakika kadar demlenmeye bırakılır. 10 dakika dolduktan sonra süzülerek tüketime hazır hale gelir.