Hem lezzetli hem şifa deposu! Böğürtlen çayının faydaları saymakla bitmiyor

Böğürtlen çayı ne zaman içilmelidir?

Böğürtlen çayını günde 2 bardağı aşmamak kaydıyla içebilirsiniz. Ara öğünlerde ya da yemek sonrası sindirim sorunlarını engellemek için de tüketebilirsiniz. Grip ya da nezle durumunda öğlen saatlerinde böğürtlen çayı içerek bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesini sağlayabilirsiniz. Hazır olarak satılan böğürtlen çaylarının yanı sıra aktardan taze böğürtlen satın alarak kendiniz de demleyebilirsiniz. Kendi yaprağından yapıldığında daha ağır ve baharatlı bir tadı olduğundan tatlandırmak için bal ya da şeker ilave edilebilir.