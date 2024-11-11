Lüks gemiyle 7 kıtada 140 ülke! İşte dört yıl süren yolculuğun fiyatı...
Bir deniz turu şirketi, uzun süreli tatil arayanlar için dört yıl sürecek bir dünya turu fırsatı sunuyor. 140 ülkeye uğrayacak gemide bir yıllık veya üç yıllık bilet seçenekleri de mevcut.
Villa Vie Odyssey gemisinde dört yıl boyunca tek kişilik odada konaklamanın başlangıç ücreti 255 bin 999 dolar olarak belirlendi. Bu özel turda, yedi kıtayı kapsayan ve 140 ülkeye uğrayacak olan gemi, dört yıl süresince dünyanın farklı noktalarına yolculuk yapacak.
Dört yıllık yolculukta çift kişilik odalar için fiyat 319 bin 998 dolardan başlarken, iki yıllık kısa bir tur tercih edenler için tek kişilik odalar 150 bin 399 dolara, çift kişilik odalar ise 187 bin 998 dolara sunuluyor. Ayrıca, bir yıllık veya üç yıllık bilet seçenekleri de mevcut.
600'e yakın kişiye ev sahipliği yapan Villa Vie Odyssey, 15 yıllık dünya turunun ikinci ayında.ve yeni yolcular diledikleri limandan gemiye katılabiliyor. Spa hizmetleri, fitness programları ve gemide sunulan yemeklerin de bilet fiyatına dahil olması, yolcular için ek bir konfor sağlıyor.