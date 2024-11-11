Lüks gemiyle 7 kıtada 140 ülke! İşte dört yıl süren yolculuğun fiyatı...

Dört yıllık yolculukta çift kişilik odalar için fiyat 319 bin 998 dolardan başlarken, iki yıllık kısa bir tur tercih edenler için tek kişilik odalar 150 bin 399 dolara, çift kişilik odalar ise 187 bin 998 dolara sunuluyor. Ayrıca, bir yıllık veya üç yıllık bilet seçenekleri de mevcut.