Masterchef Hamsiköy sütlacı tarifi! Masterchef Hamsiköy sütlacının farkı nedir?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar Trabzon’daydı. Haftanın ikinci takım oyununun konsepti ise Karadeniz yemekleriydi. Şefler yarışmacılardan tatlı olarak Hamsiköy sütlacı yapmalarını istedi. Peki, Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy sütlacı yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Hamsiköy sütlacının farkı nedir? İşte, Hamsiköy sütlacının tarifi ve Hamsiköy sütlacına dair detaylar…
Hamsiköy sütlacı
Hamsiköy sütlacı Türk mutfağının en önemli tatlılarından biridir. Trabzon’un Maçka ilçesindeki bir mahalle olan Hamsiköy’den adını alan Hamsiköy sütlacı 2017 yılında Türk Patent Esntitüsü tarafından coğrafi işaret almıştır. Hamsiköy sütlacı 1924 yılından beri yapılmaktadır.
Hamsiköy sütlacının farkı nedir?
Hamsiköy sütlacının farkı sadece pirinç ile pişirilmesidir. Hamsiköy sütlacı yapılırken içine nişasta, pirinç unu gibi kıvam verici ürünler eklenmez. Hamsiköy sütlacının malzemeleri süt, pirinç, şeker ve yarım çay kaşığı tuzdur.
Hamsiköy sütlacı için gerekli malzemeler
2 litre tam yağlı süt
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
Fındık (Üzeri için)
Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır?
Sütü derin bir tencereye alınır. Kaynayana kadar 20 dakika kısık ateşte pişirilir. Kaymak bağlarsa bir kaşık yardımıyla kaymaklar alınır. Kaynayan süt başka bir derin tencereye aktarılır ve pirinç eklenir. Arada karıştırılarak pirinçler pişene kadar 40 dakika kadar kısık ateşte pişirilir. Ardından şeker ve tuz eklenir ve karıştırılır. 20 dakika kadar kısık ateşte pişirilir. Pişen sütlaçlar güveç kaplarına eşit bir şekilde aktarılır ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırına verilir. Üstleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika fırında tutulur. Sütlacın üzeri kızardığı an fırından alınır. Üzerine fındık serpilir. İsteğe göre ılık ya da soğuk bir şekilde servis edilir.