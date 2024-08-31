Masterchef Hamsiköy sütlacı tarifi! Masterchef Hamsiköy sütlacının farkı nedir?

Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır?

Sütü derin bir tencereye alınır. Kaynayana kadar 20 dakika kısık ateşte pişirilir. Kaymak bağlarsa bir kaşık yardımıyla kaymaklar alınır. Kaynayan süt başka bir derin tencereye aktarılır ve pirinç eklenir. Arada karıştırılarak pirinçler pişene kadar 40 dakika kadar kısık ateşte pişirilir. Ardından şeker ve tuz eklenir ve karıştırılır. 20 dakika kadar kısık ateşte pişirilir. Pişen sütlaçlar güveç kaplarına eşit bir şekilde aktarılır ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırına verilir. Üstleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika fırında tutulur. Sütlacın üzeri kızardığı an fırından alınır. Üzerine fındık serpilir. İsteğe göre ılık ya da soğuk bir şekilde servis edilir.