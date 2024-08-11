Masterchef keşkek tarifi! Keşkek nasıl yapılır? Masterchef keşkek püf noktaları

Keşkek nasıl yapılır?

Aşurelik dövme buğdayı bir gece önceden suya koyun ve bekletin. Ertesi gün suyunu süzün. Eti büyük parçalar halinde doğrayın. Tencereye eti koyun ve üzerine su ekleyin. Et yumuşayana kadar kaynatın. Et piştikten sonra suyunu süzün ve kenara alın. Geniş bir tencereye su ekleyip kaynatın. Su kaynadıktan sonra buğdayı ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Pişen buğdayın üzerine pişmiş eti ekleyin ve kısık ateşte iyice karıştırarak pişirin. Bu aşamada karışımın iyice özleşmesi için sürekli karıştırın. Ardından tuz ve karabiber ekleyin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip toz kırmızı biber ekleyin ve keşkeğin üzerine dökün. Keşkeği sıcak olarak servis edin.