Masterchef keşkek tarifi! Keşkek nasıl yapılır? Masterchef keşkek püf noktaları
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde, şefler yarışmacılardan Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden keşkek yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise keşkeğin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, keşkek yapmak için hangi malzemeler gerekli? Keşkek nasıl yapılır? İşte, Masterchef keşkek tarifi ve püf noktası…
Keşkek
Keşkek, yarma buğday ve etten oluşan geleneksel bir Anadolu yemeğidir. Genellikle düğün ve bayramlarda yapılır. Keşkek, 2011 yılında Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen 6. oturum sonucunda UNESCO tarafından "Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi"ne dahil edilmiştir. Ayrıca, Merzifon Belediyesi Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı coğrafi tescil kaydı ile, 2015 yılında "Coğrafi İşaret Belgesi" almıştır.
Keşkek için gerekli malzemeler
2 su bardağı aşurelik dövme buğday
500 gram kemiksiz et ya da tavuk göğsü
6 su bardağı su ya da et suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Toz kırmızı biber
Tereyağı (Servis için)
Keşkek nasıl yapılır?
Aşurelik dövme buğdayı bir gece önceden suya koyun ve bekletin. Ertesi gün suyunu süzün. Eti büyük parçalar halinde doğrayın. Tencereye eti koyun ve üzerine su ekleyin. Et yumuşayana kadar kaynatın. Et piştikten sonra suyunu süzün ve kenara alın. Geniş bir tencereye su ekleyip kaynatın. Su kaynadıktan sonra buğdayı ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Pişen buğdayın üzerine pişmiş eti ekleyin ve kısık ateşte iyice karıştırarak pişirin. Bu aşamada karışımın iyice özleşmesi için sürekli karıştırın. Ardından tuz ve karabiber ekleyin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip toz kırmızı biber ekleyin ve keşkeğin üzerine dökün. Keşkeği sıcak olarak servis edin.
Keşkek püf noktaları
Mutlaka bir gece önceden buğdaylar suda bekletilmelidir.
Keşkek, tahta kaşığın tersi ile sık sık ezerek karıştırılmalıdır.
Keşkek, orta ateşte ağır ağır pişirilmelidir.