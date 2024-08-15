Masterchef mıhlama tarifi! Masterchef mıhlama nasıl yapılır? Mıhlamanın püf noktası

Mıhlama nasıl yapılır?

2 yemek kaşığı tereyağı bir sahanda eritilir. Tereyağı eridikten sonra 2 yemek kaşığı mısır unu eklenir ve kavrulur. Kavrulduktan sonra 1 su bardağı su eklenip karıştırılır. Çeçil peyniri ya da kaşar peyniri de eklenir ve karıştırılır. Peynirler eriyince üzerine tereyağı kızdırıp dökülebilir. Sıcak bir şekilde tüketilir.