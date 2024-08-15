Masterchef mıhlama tarifi! Masterchef mıhlama nasıl yapılır? Mıhlamanın püf noktası
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan mıhlama yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise mıhlamanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, mıhlama yapmak için hangi malzemeler gerekli? Mıhlama nasıl yapılır? İşte, Masterchef mıhlama tarifi…
Mıhlama
Mıhlama, tereyağı ve tel tel uzayan peyniri ile Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Mıhlama, “muhlama” adı ile de bilinir. Trabzon’da mıhlama yerine “kuymak” adı kullanılır.
Mıhlama için gerekli malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı mısır unu
1 su bardağı su
Çeçil peyniri ya da kaşar peyniri
Mıhlama nasıl yapılır?
2 yemek kaşığı tereyağı bir sahanda eritilir. Tereyağı eridikten sonra 2 yemek kaşığı mısır unu eklenir ve kavrulur. Kavrulduktan sonra 1 su bardağı su eklenip karıştırılır. Çeçil peyniri ya da kaşar peyniri de eklenir ve karıştırılır. Peynirler eriyince üzerine tereyağı kızdırıp dökülebilir. Sıcak bir şekilde tüketilir.
Mıhlamada hangi peynirler kullanılır?
Mıhlama yapımında genellikle çeçil peyniri kullanılır. Çeçil peynirinin yerine; Trabzon köy peyniri, kolot peyniri ya da kaşar peyniri de kullanılmaktadır.