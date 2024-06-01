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  4. Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide, göbeğin üst orta kısmında, kaburgaların hemen altındadır. Mide kanseri, midede başlayan hücrelerin büyümesidir. Mide kanserleri genellikle midenin ana bölümünde meydana gelir. Bu kısma "mide gövdesi" denir. Peki, mide kanseri belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Mide kanseri belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

Kanserin midede nerede başladığı, uzman doktorların tedavi planı yaparken düşündükleri bir faktördür. Diğer faktörler, kanserin evresini ve ilgili hücrelerin tipini içerebilir. Tedavide genellikle mide kanserini gidermek için cerrahi işlem uygulanır. Diğer tedavi yöntemleride ameliyat öncesi ve sonrası kullanılabilir.

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Mide kanseri belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanserinin semptomları şunları içerebilir:

Yutma güçlüğü

Göbek ağrısı

Yemek yedikten sonra şişkinlik hissi

Az miktarda yemek yedikten sonra tok hissetmek

İştahsızlık

Göğüste ağrılı yanma hissi

Hazımsızlık

Mide bulantısı

Kusma

Ani kilo kaybı

Çok yorgun hissetmek

Kanlı dışkı

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Mide kanseri belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Mide kanseri erken evrelerinde her zaman semptomlara neden olmaz. Olduklarında ise semptomlar, hazımsızlık ve karnın üst kısmında ağrı şeklinde kendini gösterir. Kanser ilerleyene kadar semptomlar ortaya çıkmayabilir. Mide kanserinin ilerleyen evreleri çok yorgun hissetme, diyet yapmadan kilo verme, kan kusma ve siyah dışkı gibi belirtilere neden olabilir.

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Mide kanseri belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

Metastatik mide kanseri nedir?

Vücudun diğer bölgelerine yayılan mide kanserine "metastatik mide kanseri" denir. Yayıldığı yere özgü semptomlara neden olur.

Örneğin, kanser lenf düğümlerine yayıldığında, ciltte hissedebileceğiniz yumrulara neden olabilir. Karaciğere yayılan kanser, cildin ve göz beyazlarının sararmasına neden olabilir. Kanser karın içine yayılırsa sıvının göbeği doldurmasına neden olabilir. Göbek şişmiş görünebilir.

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