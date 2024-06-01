Mide kanseri belirtileri nelerdir?
Mide, göbeğin üst orta kısmında, kaburgaların hemen altındadır. Mide kanseri, midede başlayan hücrelerin büyümesidir. Mide kanserleri genellikle midenin ana bölümünde meydana gelir. Bu kısma "mide gövdesi" denir. Peki, mide kanseri belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Kanserin midede nerede başladığı, uzman doktorların tedavi planı yaparken düşündükleri bir faktördür. Diğer faktörler, kanserin evresini ve ilgili hücrelerin tipini içerebilir. Tedavide genellikle mide kanserini gidermek için cerrahi işlem uygulanır. Diğer tedavi yöntemleride ameliyat öncesi ve sonrası kullanılabilir.
Mide kanseri belirtileri nelerdir?
Mide kanserinin semptomları şunları içerebilir:
Yutma güçlüğü
Göbek ağrısı
Yemek yedikten sonra şişkinlik hissi
Az miktarda yemek yedikten sonra tok hissetmek
İştahsızlık
Göğüste ağrılı yanma hissi
Hazımsızlık
Mide bulantısı
Kusma
Ani kilo kaybı
Çok yorgun hissetmek
Kanlı dışkı
Mide kanseri erken evrelerinde her zaman semptomlara neden olmaz. Olduklarında ise semptomlar, hazımsızlık ve karnın üst kısmında ağrı şeklinde kendini gösterir. Kanser ilerleyene kadar semptomlar ortaya çıkmayabilir. Mide kanserinin ilerleyen evreleri çok yorgun hissetme, diyet yapmadan kilo verme, kan kusma ve siyah dışkı gibi belirtilere neden olabilir.
Metastatik mide kanseri nedir?
Vücudun diğer bölgelerine yayılan mide kanserine "metastatik mide kanseri" denir. Yayıldığı yere özgü semptomlara neden olur.
Örneğin, kanser lenf düğümlerine yayıldığında, ciltte hissedebileceğiniz yumrulara neden olabilir. Karaciğere yayılan kanser, cildin ve göz beyazlarının sararmasına neden olabilir. Kanser karın içine yayılırsa sıvının göbeği doldurmasına neden olabilir. Göbek şişmiş görünebilir.