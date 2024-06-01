Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri erken evrelerinde her zaman semptomlara neden olmaz. Olduklarında ise semptomlar, hazımsızlık ve karnın üst kısmında ağrı şeklinde kendini gösterir. Kanser ilerleyene kadar semptomlar ortaya çıkmayabilir. Mide kanserinin ilerleyen evreleri çok yorgun hissetme, diyet yapmadan kilo verme, kan kusma ve siyah dışkı gibi belirtilere neden olabilir.