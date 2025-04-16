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  4. ŞOK'a 19 Nisan Cumartesi günü ankastre set geliyor! (ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a 19 Nisan Cumartesi günü ankastre set geliyor! (ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’a 19 Nisan Cumartesi günü ankastre set geliyor. Peki, ŞOK’ta 19 Nisan Cumartesi günü hangi ürünlerde indirim var? ŞOK’a 19 Nisan Cumartesi hangi ürünler geliyor? ŞOK 19-22 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 19-22 Nisan 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'a 19 Nisan Cumartesi günü ankastre set geliyor! (ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ALPİNA BEYAZ ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

17 WHITE DAVLUMBAZ

3 kademeli kontrol paneli

60 cm genişlik

Basmalı push button

450 m3/h

Helojen aydınlatma

56 Dba ses seviyesi

604 WHITE FIRIN

Çift cam kolay çıkarılabilir

Siyah emaye

A sınıfı enerji

3 fonksiyon

1 tepsi 1 ızgara

75 litre

Fırın içi aydınlatma lambası

9 cm ön panel

640 WHITE OCAK

4 gözü gazlı

Doğalgaz uyumlu/LPG dönüşme ücretlidir

Gaz kesme emniyeti

Otomatik ateşleme

Emaye ızgara

Temperli beyaz cam

Yüksek verimli yanış

Ücretsiz kurulum

Fiyat: 7,299 TL

ARZUM MONOMIX ÇUBUK BLENDER

Ürün bilgisi

Isıya dayanıklı çift taraflı paslanmaz çelik el blenderi

Fiyat: 999 TL

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