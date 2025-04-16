ŞOK'a 19 Nisan Cumartesi günü ankastre set geliyor! (ŞOK 19-22 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’a 19 Nisan Cumartesi günü ankastre set geliyor. Peki, ŞOK’ta 19 Nisan Cumartesi günü hangi ürünlerde indirim var? ŞOK’a 19 Nisan Cumartesi hangi ürünler geliyor? ŞOK 19-22 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 19-22 Nisan 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ALPİNA BEYAZ ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
17 WHITE DAVLUMBAZ
3 kademeli kontrol paneli
60 cm genişlik
Basmalı push button
450 m3/h
Helojen aydınlatma
56 Dba ses seviyesi
604 WHITE FIRIN
Çift cam kolay çıkarılabilir
Siyah emaye
A sınıfı enerji
3 fonksiyon
1 tepsi 1 ızgara
75 litre
Fırın içi aydınlatma lambası
9 cm ön panel
640 WHITE OCAK
4 gözü gazlı
Doğalgaz uyumlu/LPG dönüşme ücretlidir
Gaz kesme emniyeti
Otomatik ateşleme
Emaye ızgara
Temperli beyaz cam
Yüksek verimli yanış
Ücretsiz kurulum
Fiyat: 7,299 TL
ARZUM MONOMIX ÇUBUK BLENDER
Ürün bilgisi
Isıya dayanıklı çift taraflı paslanmaz çelik el blenderi
Fiyat: 999 TL