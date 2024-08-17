Tarihte bugün: 17 Ağustos

17 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1668 - Samsun'da Ladik Gölü merkezli 8.0 büyüklüğündeki 1668 Kuzey Anadolu depremi, batıda Bolu'dan en doğuda Erzincan'a kadar geniş çapta hasara neden oldu ve 8.000 kişi öldü. Türkiye'de kaydedilen en şiddetli depremdir.

1914 - I. Dünya Savaşı'nda Rus Orduları Doğu Prusya'ya girdi.

1915 - Çanakkale Savaşları'nda Kireçtepe Muharebesi'ni Osmanlı Devleti kazandı.