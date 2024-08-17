Tarihte bugün: 17 Ağustos
17 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
17 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1668 - Samsun'da Ladik Gölü merkezli 8.0 büyüklüğündeki 1668 Kuzey Anadolu depremi, batıda Bolu'dan en doğuda Erzincan'a kadar geniş çapta hasara neden oldu ve 8.000 kişi öldü. Türkiye'de kaydedilen en şiddetli depremdir.
1914 - I. Dünya Savaşı'nda Rus Orduları Doğu Prusya'ya girdi.
1915 - Çanakkale Savaşları'nda Kireçtepe Muharebesi'ni Osmanlı Devleti kazandı.
1945 - Endonezya, Hollanda’dan bağımsızlığını ilan etti.
1949 - Karlıova'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki 1949 Karlıova depreminde 450 kişi öldü, 1.500'ü aşkın ev yıkıldı.
1969 - ABD’deki Camille Kasırgası'nda 248 kişi öldü.
1978 - İran'da devrim ile sonuçlanacak olan Şah rejimi karşıtı protestolar başladı.
1996 - Rusya ile Çeçenistan arasında Birinci Çeçen Savaşı için resmi olarak ateşkes antlaşması imzalandı.
1999 - Gölcük, Kocaeli merkezli 7.8 büyüklüğündeki Marmara depreminde, resmi rakamlara göre 18.373 kişi öldü. Depremde ülkenin can damarı sanayi tesisleri de büyük hasar gördü. Hasarlı konut ve işyeri sayısı 245 bini aştı.
2015 - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Erawan Tapınağı'na bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 20 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.
2017 - Barselona'da bir minibüsün yayaları ezdiği saldırıda 13 kişi öldü.
2018 - Amerikalı siyasetçi Leonard Boswell hayatını kaybetti. Boswell, 1997'den 2013'e kadar ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yapmıştır ve Demokrat Parti (ABD) üyesidir.