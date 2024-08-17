  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 17 Ağustos

Tarihte bugün: 17 Ağustos

17 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 17 Ağustos - Sayfa 1

17 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1668 - Samsun'da Ladik Gölü merkezli 8.0 büyüklüğündeki 1668 Kuzey Anadolu depremi, batıda Bolu'dan en doğuda Erzincan'a kadar geniş çapta hasara neden oldu ve 8.000 kişi öldü. Türkiye'de kaydedilen en şiddetli depremdir.

1914 - I. Dünya Savaşı'nda Rus Orduları Doğu Prusya'ya girdi.

1915 - Çanakkale Savaşları'nda Kireçtepe Muharebesi'ni Osmanlı Devleti kazandı.

1 | 4
Tarihte bugün: 17 Ağustos - Sayfa 2

1945 - Endonezya, Hollanda’dan bağımsızlığını ilan etti.

1949 - Karlıova'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki 1949 Karlıova depreminde 450 kişi öldü, 1.500'ü aşkın ev yıkıldı.

1969 - ABD’deki Camille Kasırgası'nda 248 kişi öldü.

2 | 4
Tarihte bugün: 17 Ağustos - Sayfa 3

1978 - İran'da devrim ile sonuçlanacak olan Şah rejimi karşıtı protestolar başladı.

1996 - Rusya ile Çeçenistan arasında Birinci Çeçen Savaşı için resmi olarak ateşkes antlaşması imzalandı.

1999 - Gölcük, Kocaeli merkezli 7.8 büyüklüğündeki Marmara depreminde, resmi rakamlara göre 18.373 kişi öldü. Depremde ülkenin can damarı sanayi tesisleri de büyük hasar gördü. Hasarlı konut ve işyeri sayısı 245 bini aştı.

3 | 4
Tarihte bugün: 17 Ağustos - Sayfa 4

2015 - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Erawan Tapınağı'na bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 20 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

2017 - Barselona'da bir minibüsün yayaları ezdiği saldırıda 13 kişi öldü.

2018 - Amerikalı siyasetçi  Leonard Boswell hayatını kaybetti. Boswell, 1997'den 2013'e kadar ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yapmıştır ve Demokrat Parti (ABD) üyesidir.

4 | 4
Cam bardaklardaki çay lekelerini anında yok eden yöntem! En etkili yöntemler arasındaymış
Cam bardaklardaki çay lekelerini anında yok eden yöntem! En etkili yöntemler arasındaymış
Masterchef tom yum goong çorbası nasıl yapılır? Masterchef tom yum goong çorbası püf noktaları
Masterchef tom yum goong çorbası nasıl yapılır? Masterchef tom yum goong çorbası püf noktaları
Masterchef çikolatalı künefe tarifi! Çikolatalı künefe nasıl yapılır? Künefenin püf noktası nedir?
Masterchef çikolatalı künefe tarifi! Çikolatalı künefe nasıl yapılır? Künefenin püf noktası nedir?
Fayans aralarını ışıl ışıl yapıyor ; Çamaşır suyuna bir damla ekleyip bezle silin
Fayans aralarını ışıl ışıl yapıyor ; Çamaşır suyuna bir damla ekleyip bezle silin