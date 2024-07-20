Uzmanından uyarı! Böcek, sinek ısırığı deyip geçmeyin

Sivrisinek ısırığından sonra kaşıntı ve sıcak şişliklere dikkat

Prof. Dr. Nacaroğlu, sivrisinek ısırıklarının, ciltte hafif lokalreaksiyonlara veya şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Isırık bölgesinde 20 dakika içinde belirginleşen kabarıklık, kızarıklık ve 24-36 saat içinde kaşıntılı büyük kabartılar oluşabilir. Bu belirtiler genellikle birkaç gün içinde geçer. Ancak, bazı kişilerde, sokmadan sonraki dakikalar içinde kaşıntılı, kırmızı ve sıcak şişlikler gelişebilir. Özellikle açık alanlarda çalışanlar, bebekler ve küçük çocuklar gibi bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sivrisineklere karşı daha duyarlı olabilirler. Sivrisinek alerjisi tanısında deri testleri ve kan testleri kullanılabilir. Alerji tedavisinde ise, sivrisineklerin yoğun olduğu alanlardan kaçınmak, kişisel koruyucular kullanmak ve kaşıntıyı azaltmak için antihistaminik şuruplar tercih edilebilir. Şiddetli cilt reaksiyonlarında topikal kortikosteroid kremler kullanılabilir. Anafilaksi öyküsü olan kişiler adrenalin otoenjektörü taşımalı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Çocuk hastalarda da alerjik şok belirtileri gözlendiğinde, adrenalin otoenjektörü reçete edilmeli ve ebeveynler ile bakıcılara kullanımı mutlaka anlatılmalıdır.Sağlığınızı korumak ve böcek alerjilerine karşı önlem almak için bu bilgileri dikkate almanız önemlidir. Unutmayın, ciddi alerjik reaksiyonlarda derhal tıbbi yardım almanız hayati önem taşır.